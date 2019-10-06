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Focus: немецкий министр переждал ремонт правительственного самолёта в греческой таверне

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на три часа задержался в Греции из-за очередной поломки правительственного самолёта, сообщает Focus Online: из строя вышел бортовой компьютер. Впрочем, задержку Зеехофер провёл с пользой, поужинав в одной из местных таверн вместе с еврокомиссаром Димитрисом Аврамопулосом.
Focus: немецкий министр переждал ремонт правительственного самолёта в греческой таверне
Reuters

Очередной немецкий правительственный самолёт не смог своевременно вылететь из места отправления, сообщает Focus Online. На этот раз проблемы коснулись министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, совершавшего визит в Грецию.

Как сообщает издание, причиной задержки стал отказ бортового компьютера. В результате Зеехоферу пришлось задержаться в Афинах на дополнительные три часа. Впрочем, отмечает Focus Online, это время министр провёл с пользой. Вместе с греческим еврокомиссаром по миграции Димитрисом Аврамопулосом он отправился на ужин в одну из местных таверн: перед этим они обсуждали ситуацию с беженцами в Греции.
 
После того как поломка была устранена, Зеехофер смог отправиться в обратный полёт, сообщает издание. Высланный в Афины запасной борт «Global 5000» вернулся в Германию без пассажиров. 
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