Вести: МИД Украины анонсировал новый обмен заключёнными с Россией

03:00 Министр обороны Украины намерен привлечь США к реформе армии Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что для реформирования возглавляемого им ведомства и вооружённых сил страны «важно привлечь советников из США».

03:00 Уволена директор школы Москвы, где ученики издевались над сверстником Директор московской школы № 1536, в которой группа учеников окунула сверстника головой в унитаз, освобождена от должности, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Классный руководитель детей также уволена.

03:00 Тренер обвинил лидера рейтинга UFC pound-for-pound в наркозависимости Фрэнк Лестер, наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёло весе Джона Джонса, обвинил бойца в пристрастии к наркотикам.

03:00 Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2» Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.

03:00 Губернатор Московской области Воробьёв встретился с Нурмагомедовым Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 Трамп объяснил своё намерение расследовать ситуацию с Байденами Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына.

03:00 Медведева победила на Shanghai Trophy Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае.

03:00 Лукашенко заинтересован в помощи Украины в развитии ракетостроения Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о заинтересованности Минска в сотрудничестве с Киевом в сфере ракетостроения.

03:00 Под Саратовом при обрушении стены пострадали трое рабочих В Саратовской области трое рабочих пострадали в результате обрушения кирпичной стены в ходе проведения строительных работ в нежилом здании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

03:00 Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.

03:00 Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.

03:00 Бельгийский клуб не может покинуть Львов из-за ЧП с Ан-12 Бельгийский футбольный клуб «Гент» не может вылететь из Львова из-за крушения транспортного самолёта Ан-12 возле аэропорта города.

03:00 Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с украинским коллегой заявил, что Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

03:00 Лукашенко заявил, что заинтересован в проведении Олимпиады совместно с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Белорусии и Украины в Житомире заявил о том, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.

03:00 Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.

03:00 Гимнастка Мамун сообщила о рождении первенца Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун первый раз стала мамой.

03:00 Лукашенко уверен в успехе действий Зеленского в ситуации с Донбассом Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в способности украинского лидера Владимира Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

03:00 США и Черногория заключат оборонную сделку на $36 млн Соединённые Штаты и Черногория завершают работу над соглашением о поставке американской военной техники, сумма сделки составит $36 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

03:00 Агент заявил, что футболист ЦСКА Магнуссон вывихнул лодыжку Бьярки Гуннлаугсон, представитель защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

03:00 Лукашенко прогнозирует давление на дружбу Белоруссии с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что дружба Минска и Киева будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.

03:00 На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

03:00 Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12 Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пять человек, которые погибли при аварийной посадке транспортного Ан-12 в Львовской области, были задавлены перевозимым в самолёте грузом.

03:00 Экс-футболист сборной Нигерии умер в возрасте 31 года Нигерийский форвард Исаак Промис скончался в США в возрасте 31 года.

03:00 Вышинский раскрыл подробности разговора с Путиным Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о своём разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне после заседания дискуссионного клуба «Валдай».

03:00 В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.

03:00 В «Реале» рассказали о состоянии здоровья Куртуа Мадридский «Реал» опубликовал заявление о состоянии здоровья основного вратаря команды Тибо Куртуа, который не сумел доиграть до конца матч второго тура Лиги чемпионов с «Брюгге».

03:00 Райффайзенбанк закроет отделения в пяти российских городах Райффайзенбанк закроет отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи, обслуживание клиентов там перейдёт на цифровой формат, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

03:00 Великобритания прокомментировала предложение Путина по РСМД В Великобритании получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Позиция страны по РСМД совпадает с позициями других членов НАТО.

03:00 Игнатьев и Могилевец довызваны в сборную России по футболу В составе сборной России по футболу, которая готовится к двум отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра, произошли замены.

03:00 Польша подписала договор на строительство канала через Балтийскую косу Польские власти подписали контракт с подрядчиком для сооружения судоходного канала через Балтийскую косу.

03:00 Участники захвата со стрельбой завода на Кубани установлены Установлены участники конфликта с попыткой вооружённого захвата завода в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД России по региону.

03:00 Касаткина уступила Возняцки в четвертьфинале турнира WTA в Пекине Россиянка Дарья Касаткина уступила датчанке Каролин Возняцки в четвертьфинальном поединке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

03:00 Шубенков о возможном отстранении России от ОИ: это витки старой истории Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал возможное отстранение России от Олимпийских игр — 2020 в Токио.

03:00 В МИД России вызван посол Ирана из-за задержания в Тегеране россиянки Посол Ирана в Москве Мехди Санаи приглашён в МИД России в связи с задержанием в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

03:00 Космонавт Скворцов заявил об удобстве сна в невесомости Космонавт Александр Скворцов рассказал, что в условиях невесомости российским космонавтам спать более комфортно, чем на Земле.

03:00 Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких.

03:00 Шубенков назвал успехом завоевание серебряной медали на ЧМ Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, подвёл итог своему выступлению на ЧМ-2019 в Дохе.

03:00 Задержанная в Тегеране россиянка не предупреждала посольство о визите Российская журналистка Юлия Юзик, которая была задержана в отеле Тегерана, не информировала посольство России в Иране о своём прибытии в страну и об изъятии паспорта на границе, заявили в российской дипмиссии.

03:00 Кремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Хачанов и Рублёв уступили в полуфинале парного разряда в Пекине В парном разряде турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Пекине россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело.

03:00 Защита замгендиректора «Аэрофлота» обжаловала его арест Защита заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова обжаловала его арест по делу о хищении 250 млн рублей. Об этом заявил адвокат обвиняемого Андрей Гривцов.

03:00 Тарпищев заявил, что Шарапова может сняться с турнира WTA в Люксембурге из-за травм Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что травмы мешают Марии Шараповой набрать подходящие физические кондиции, поэтому она может пропустить турнир в Люксембурге.

03:00 Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении доходов среднего класса, рассказал, что в Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе.

03:00 Патрушев: мигрантов всё чаще вовлекают в террористическую деятельность Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что мигрантов в России всё чаще вовлекают в террористическую деятельность.

03:00 Мамаев рассказал, как его приняли в «Ростове» Полузащитник Павел Мамаев, недавно подписавший контракт с «Ростовом», рассказал, как его приняли в новом клубе.

03:00 В четырёх российских городах предотвратили теракты В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

03:00 Легкоатлетка Клишина снялась с ЧМ из-за травмы Российская легкоатлетка Дарья Клишина, специализирующаяся на прыжках в длину, не сможет выступить на чемпионате мира из-за проблем со здоровьем.

03:00 Порошенко заявил о готовности представить план реализации «Минска» Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов представить нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому план реализации Минских соглашений.

03:00 Верховная рада назначила новый состав ЦИК Верховная рада назначила 17 новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передаёт сайт парламента.