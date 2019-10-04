Вести: МИД Украины анонсировал новый обмен заключёнными с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе состоится новый масштабный обмен заключёнными между Украиной и Россией. Как передают «Вести», Пристайко не рассказал о подробностях, однако отметил, что это является обещанием Владимира Зеленского, которое Украина будет выполнять.
Уже на следующей неделе состоится новый масштабный обмен заключёнными между Украиной и Россией. Как пишут «Вести», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем ещё более масштабный обмен», — отметил Пристайко, уклонившись от каких-либо подробностей.
Как отмечает издание, при этом министр подчеркнул, что «это план Зеленского, это обещания Зеленского, которые мы выполняем».
Директор московской школы № 1536, в которой группа учеников окунула сверстника головой в унитаз, освобождена от должности, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Классный руководитель детей также уволена.
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
В Саратовской области трое рабочих пострадали в результате обрушения кирпичной стены в ходе проведения строительных работ в нежилом здании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
Райффайзенбанк закроет отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи, обслуживание клиентов там перейдёт на цифровой формат, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
В Великобритании получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Позиция страны по РСМД совпадает с позициями других членов НАТО.
Российская журналистка Юлия Юзик, которая была задержана в отеле Тегерана, не информировала посольство России в Иране о своём прибытии в страну и об изъятии паспорта на границе, заявили в российской дипмиссии.
Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении доходов среднего класса, рассказал, что в Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе.