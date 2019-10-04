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Вести: МИД Украины анонсировал новый обмен заключёнными с Россией

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе состоится новый масштабный обмен заключёнными между Украиной и Россией. Как передают «Вести», Пристайко не рассказал о подробностях, однако отметил, что это является обещанием Владимира Зеленского, которое Украина будет выполнять.
Вести: МИД Украины анонсировал новый обмен заключёнными с Россией
Reuters

Уже на следующей неделе состоится новый масштабный обмен заключёнными между Украиной и Россией. Как пишут «Вести», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем ещё более масштабный обмен», — отметил Пристайко, уклонившись от каких-либо подробностей. 

Как отмечает издание, при этом министр подчеркнул, что «это план Зеленского, это обещания Зеленского, которые мы выполняем».

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