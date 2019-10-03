WT: МИД Индии защитил право страны закупать российское оружие

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что Дели имеет полное право закупать вооружения там, где пожелает — в том числе и в России, пишет The Washington Times. Как подчёркивается в материале издания, слова министра стали очередной — и уже более жёсткой — реакцией на критику Вашингтона в связи с закупкой Индией российских С-400.
Глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар выступил в защиту решения правительства страны о закупке у России комплексов ПВО С-400, сообщает The Washington Times.
«Закупка военного оборудования — это суверенное право государства, и мы бы не хотели, чтобы другие страны говорили нам, что у России закупать, а что не закупать — точно так же, как не хотели бы мы и чтобы другие страны говорили нам, закупать нам что-то у Америки или нет», — цитирует дипломата американское издание.
«Мы покупаем и американскую, и российскую, и французскую, и израильскую продукуцию, — также отметил чиновник. — Такая свобода выбора принадлежит нам, и мы считаем, что признавать это — в интересах всех сторон».
Комментарии индийского министра были значительно более «жёсткими», чем заявления, которые правительство страны делали по поводу российских комплексов ранее, подчёркивает обозреватель The Washington Times.
Администрация президента США Дональда Трампа уже угрожала ввести санкции против Турции в ответ на закупку С-400, напоминает журналист.
Как отмечается в материале WT, принятый в 2017 году в США закон «О противодействии противникам Америки при помощи санкций» (CATSA) предусматривает введение экономических мер против любых стран, приобретающих вооружение российского производства. Вместе с тем, этот же закон даёт президенту США право освобождать отдельные страны-партнёры Вашингтона от санкций в том случае, если они могут доказать, что не расширяют своё военное сотрудничество с Москвой.
Ранее в ходе визита в Дели госсекретаря США Майка Помпео господин Джайшанкар выражал надежду на то, что приобретение С-400 не помешает индийско-американскому стратегическому партнёрству, говорится в статье.
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