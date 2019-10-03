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N-TV: Меркель охладила пыл противников антироссийских санкций — несмотря на прогресс по Донбассу

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В украинском конфликте сторонам всё же удалось добиться прогресса, и теперь ничто не мешает провести саммит «нормандской четвёрки». И уже сейчас слышны первые призывы ослабить санкции ЕС против Москвы, сообщает N-TV. Однако глава немецкого правительства придерживается иного мнения.
N-TV: Меркель охладила пыл противников антироссийских санкций — несмотря на прогресс по Донбассу
Reuters

В украинском конфликте сторонам всё же удалось добиться прогресса, и  теперь ничто не мешает провести саммит «нормандской четвёрки», сообщает N-TV.

В ближайшем будущем, уточняет немецкий телеканал, лидеры Германии, Франции, Украины и Российской Федерации действительно планируют встретиться в Париже, где попытаются найти решение украинскому кризису.

И уже слышны первые призывы ослабить штрафные меры Европейского союза против России, отмечает N-TV.

Так, например, председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр призвал федеральное правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель добиваться ослабления антироссийских санкций внутри Евросоюза.

«Сейчас федеральное правительство должно посодействовать этому диалогу с Россией», — заявил, в свою очередь, депутат бундестага, эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам экономики Бернд Вестфаль.

Новый же председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес и вовсе считает, что «ЕС должен уже сейчас пообещать отменить первые санкции, чтобы со своей стороны простимулировать дальнейший прогресс».

«От постепенной отмены санкций, которые сильно обременяют торговые отношения и производственные цепочки, выиграют все», — констатировал Хермес.

И тем не менее, подчёркивает N-TV, канцлер Германии Ангела Меркель «охладила пыл» всех тех, кто призывает постепенно отменить штрафные меры против Российской Федерации.

По словам главы немецкого правительства, говорить об отмене антироссийских санкций пока рано. Для этого необходимо предпринять ещё множество шагов, дала понять канцлер федеративной республики.

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N-TV Германия Европа
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