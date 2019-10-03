N-TV: Меркель охладила пыл противников антироссийских санкций — несмотря на прогресс по Донбассу

В украинском конфликте сторонам всё же удалось добиться прогресса, и теперь ничто не мешает провести саммит «нормандской четвёрки». И уже сейчас слышны первые призывы ослабить санкции ЕС против Москвы, сообщает N-TV. Однако глава немецкого правительства придерживается иного мнения.
В ближайшем будущем, уточняет немецкий телеканал, лидеры Германии, Франции, Украины и Российской Федерации действительно планируют встретиться в Париже, где попытаются найти решение украинскому кризису.
И уже слышны первые призывы ослабить штрафные меры Европейского союза против России, отмечает N-TV.
Так, например, председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр призвал федеральное правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель добиваться ослабления антироссийских санкций внутри Евросоюза.
«Сейчас федеральное правительство должно посодействовать этому диалогу с Россией», — заявил, в свою очередь, депутат бундестага, эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам экономики Бернд Вестфаль.
Новый же председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес и вовсе считает, что «ЕС должен уже сейчас пообещать отменить первые санкции, чтобы со своей стороны простимулировать дальнейший прогресс».
«От постепенной отмены санкций, которые сильно обременяют торговые отношения и производственные цепочки, выиграют все», — констатировал Хермес.
И тем не менее, подчёркивает N-TV, канцлер Германии Ангела Меркель «охладила пыл» всех тех, кто призывает постепенно отменить штрафные меры против Российской Федерации.
По словам главы немецкого правительства, говорить об отмене антироссийских санкций пока рано. Для этого необходимо предпринять ещё множество шагов, дала понять канцлер федеративной республики.
Интерпол отказывает России в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений в ходе конфликта на юго-востоке Украины, ссылаясь на политический характер дел, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
В подмосковной Балашихе 15-летний подросток «в ходе возникшего конфликта» убил сверстницу, в настоящее время он задержан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России по Московской области.
Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов умер в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком, куда поступил с тяжёлыми травмами.
Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах. Такие выражения, по её мнению, используют те, кто неудержимо стареет, но всё ещё хочет нравиться молоденьким.
Число безналичных карточных транзакций в России в период с 2010 по 2018 год увеличилось в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека, пишет РБК со ссылкой на международную консалтинговую компанию The Boston Consulting Group (BCG).
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который не включён в заявку сине-бело-голубых на первую часть сезона, сфотографировался с партнёрами по команде в раздевалке после победы над лиссабонской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.