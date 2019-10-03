N-TV: Меркель охладила пыл противников антироссийских санкций — несмотря на прогресс по Донбассу

03:00 Экс-капитан «Валенсии»: Карпин мог бы выступать за «Реал» или «Барселону» Бывший полузащитник сборной Испании и «Валенсии» Гаиска Мендьета поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Валерии Карпине.

03:00 В Минобороны Японии оценили запущенную КНДР ракету Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что КНДР 2 октября провела запуск баллистической ракеты подводных лодок средней дальности, которая способна преодолеть расстояние около 2500 км.

03:00 Проходящий испытания МС-21 с неполадками штатно сел в Жуковском Проходящий испытания самолёт МС-21, у которого не сработал датчик выпуска шасси, штатно приземлился в подмосковном Жуковском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

03:00 Военный эксперт рассказал о преимуществах модернизации пушки «Малка» Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT завершение работы по модернизации одной из самых мощных самоходных пушек в мире «Малка».

03:00 Уткин считает, что матч с «Бенфикой» был лучшей игрой «Зенита» при Семаке Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин оценил игру петербургского «Зенита» в матче второго тура футбольной Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».

03:00 На Чукотке самолёт выкатился за пределы ВПП Самолёт, который следовал из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Певека, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона.

03:00 Минэнерго отмечает замедление роста спроса на нефть Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ведомство отмечает замедление роста спроса на нефть, в 2019 году он увеличится на 1—1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2018-м.

03:00 В СК заявили об отказах Интерпола в розыске подозреваемых в преступлениях в Донбассе Интерпол отказывает России в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений в ходе конфликта на юго-востоке Украины, ссылаясь на политический характер дел, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.

03:00 В Венесуэле связали падение добычи нефти с атакой на энергообъекты Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо связал падение добычи нефти в стране ниже 1 млн баррелей в сутки с атаками на энергетическую инфраструктуру.

03:00 Тренер Шубенкова заявил, что не верит в отстранение легкоатлета от ОИ-2020 Сергей Клевцов, тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, выступающего в беге на 110 м с барьерами, не считает, что его подопечного могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио.

03:00 OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2» Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.

03:00 Группа ВЭБ.РФ подпишет соглашения с компаниями Кубы на €54,8 млн Группа ВЭБ.РФ подпишет соглашения с кубинскими предприятиями на общую сумму €54,8 млн во время официального визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу 3—4 октября.

03:00 В Балашихе подросток во время конфликта убил 15-летнюю школьницу В подмосковной Балашихе 15-летний подросток «в ходе возникшего конфликта» убил сверстницу, в настоящее время он задержан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России по Московской области.

03:00 Появилось видео конфликта Александра Емельяненко с Кокляевым В сети опубликовали видео конфликта бойца смешанного стиля Александра Емельяненко с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

03:00 Тренер Шубенкова назвал Маклауда социально опасным Наставник российского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов в жёсткой форме отозвался о выступлении ямайского спортсмена Омара Маклауда.

03:00 Чемпион России по боксу скончался от полученных в драке травм Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов умер в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком, куда поступил с тяжёлыми травмами.

03:00 СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.

03:00 Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

03:00 СМИ: Могерини отменила визит в Белоруссию Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отменила свой визит в Белоруссию, который должен был состояться на этой неделе.

03:00 Симоньян о словах Навального про чучундриков: когда неудержимо стареешь, а всё ещё хочется нравиться молоденьким Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах. Такие выражения, по её мнению, используют те, кто неудержимо стареет, но всё ещё хочет нравиться молоденьким.

03:00 СМИ: Кокляев получил рассечение в ходе потасовки с Емельяненко Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев получил повреждение в драке с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко, которая произошла во время очной ставки в центре Москвы.

03:00 СК и RT запустили спецпроект о расследовании военных преступлений на Украине Следственный комитет России и RT запустили совместный мультимедийный проект, который расскажет о военных преступлениях, совершаемых в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

03:00 Канадские СМИ назвали хоккеиста «Торонто» Михеева русским на задании В канадском издании Toronto Sun прокомментировали дебют российского форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз».

03:00 Тер Штеген: «Барселоне» всегда легче, когда Месси на поле Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отметил важность возвращения нападающего Лионеля Месси в стартовый состав.

03:00 Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска Самоходный трап въехал в самолёт Airbus А321 с пассажирами в аэропорту Челябинска, никто не пострадал.

03:00 Овечкин занял первое место среди действующих хоккеистов по голам в матчах открытия НХЛ Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место среди действующих игроков по заброшенным шайбам в матчах открытия Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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03:00 СМИ сообщили о драке между Кокляевым и Александром Емельяненко В центре Москвы произошла потасовка между представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

03:00 Путин поздравил Меркель и Штайнмайера Президент России Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.

03:00 Историк оценил предложение создать новую льготную категорию граждан Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

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03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Дзюба рассказал о своём повреждении в матче с «Бенфикой» Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о травме, которую он получил во время матча второго тура футбольной Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».

03:00 В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.

03:00 Дзюба: в матче с «Бенфикой» всё складывалось в пользу «Зенита» Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над лиссабонской «Бенфикой» в матче второго тура футбольной Лиги чемпионов.

03:00 Лукашенко посетит Украину 4 октября Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит на Украину, он посетит второй форум регионов двух стран.

03:00 Овечкин считает, что «Вашингтон» совершал много ошибок в матче с «Сент-Луисом» Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз» (3:2).

03:00 Посол Хантсман завершил миссию в Москве и улетел в США Посол США в России Джон Хантсман завершил свою миссию в Москве и улетел домой.

03:00 Дзюба рассказал о травме Малкома Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о повреждении полузащитника команды Малкома.

03:00 Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым Потерявшийся в тувинской тайге 12-летний мальчик обнаружен живым.

03:00 Кокорин сфотографировался с футболистами «Зенита» после победы над «Бенфикой» Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который не включён в заявку сине-бело-голубых на первую часть сезона, сфотографировался с партнёрами по команде в раздевалке после победы над лиссабонской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).

03:00 «Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

03:00 Российский хоккеист «Торонто» Михеев рассказал о своей адаптации в Канаде Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев ответил на вопрос, как проходит его адаптация в Канаде.

03:00 Лукашенко поздравил Штайнмайера Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства.

03:00 Два очка Михеева в его дебютном матче в НХЛ помогли «Торонто» обыграть «Оттаву» «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Переговорщик КНДР по денуклеаризации прибыл в Пекин Северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем прибыла в Пекин, передаёт «Рёнхап». Агентство называет его главным переговорщиком КНДР по денуклеаризации.

03:00 Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Туроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook Российский туроператор «Библио-Глобус» сообщил, что расторг договор о продаже своего бизнеса британской компании Thomas Cook Group plc., которая ранее объявила о ликвидации.

03:00 Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).