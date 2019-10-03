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Le Figaro: МИД Франции увидел условия для новой встречи в нормандском формате

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Украина подписала документ, который предусматривает особый статус для Донбасса, а также проведение там местных выборов при участии иностранных наблюдателей. Франция приветствовала этот шаг и отметила, что теперь сложились все условия для проведения новой встречи в нормандском формате с лидерами Франции, России, Украины и Германии, пишет Le Figaro.
Le Figaro: МИД Франции увидел условия для новой встречи в нормандском формате
Reuters

Сейчас сложились все условия для проведения саммита в нормандском формате при участии лидеров Франции, России, Украины и Германии. Об этом заявила официальный представитель французского Министерства иностранных дел Аньес фон дер Мюль, сообщает Le Figaro.

«Конструктивная атмосфера переговоров между Россией, Украиной, ОБСЕ и представителями неподконтрольных (Киеву. — ИноТВ) зон Донбасса в рамках «контактной группы», которая собралась вчера в Белоруссии, позволила добиться большого прогресса в выполнении Минских соглашений», — приводит издание её слова.

Как отмечает автор статьи, минские договорённости, подписанные в 2015 году, позволили значительно снизить напряжённость в зоне конфликта на Украине, но их политическая часть пока была «мертва».

Украинская делегация подписала документ о будущей автономии пророссийских регионов страны. Он предусматривает наделение Донбасса особым статусом, проведение местных выборов при участии международных наблюдателей. Официальный представитель МИД Франции приветствовала этот прогресс, который, по её словам, стал возможен, в том числе, благодаря переговорам в нормандском формате. Впрочем, на Украине это по-прежнему острый вопрос — и новый документ вызвал протесты националистов.

Изначально новый саммит в нормандском формате ожидали в сентябре, но, по словам чиновников, теперь он должен пройти «в ближайшие недели». Об этом объявил Эммануэль Макрон, который стремится собрать за одним столом Владимира Путина, Владимира Зеленского и Ангелу Меркель, пишет Le Figaro.

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