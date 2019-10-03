Fox News: дело в кепке — девиз Трампа на русском языке довёл до рукоприкладства

Власти штата Калифорния задержали мужчину по подозрению в грабеже и побоях, повлёкших за собой серьёзный ущерб здоровью, пишет Fox News со ссылкой на местные правоохранительные органы. Как отмечает канал, подозреваемый Дэвид Дельгадо напал на мужчину, на котором был головной убор с надписью на русском языке «Сделаем Америку снова великой». Дельгадо избил владельца кепки и украл вызвавший столь сильное раздражение головной убор.

Власти штата Калифорния задержали мужчину в связи с нападением в туалете ресторана на другого мужчину, на котором был головной убор с надписью «Сделаем Америку снова великой», пишет Fox News.

Отделение полиции района Хермоза Бич сообщило, что 32-летний Дэвид Дельгадо был задержан в своём доме по подозрению в грабеже и побоях, повлекших за собой серьёзный ущерб здоровью. Нападение произошло в 18:40 2 сентября внутри одного из ресторанов района Хермоза Бич.

По данным правоохранительных органов, на жертве была красная кепка с белой надписью на русском языке, которую можно было перевести как «Сделаем Америку снова великой».

По версии следствия, Дельгадо подошёл к потерпевшему, когда тот пользовался уборной. «Подозреваемый приблизился к жертве в туалете и задал вопрос о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый нанёс жертве несколько ударов по лицу, в результате чего жертва упала на пол», — заявила полиция.

После того как потерпевший оказался сбит с ног, Дельгадо, по версии следствия, продолжил его избивать. Затем он украл головной убор и скрылся с места происшествия. По сообщениям властей, они установили личность Дельгадо с помощью «следственных мероприятий и записи камеры наблюдения», после чего задержали подозреваемого в его доме. Сопротивления аресту Дельгадо не оказал. На данный момент сумма залога составляет $100 тыс.