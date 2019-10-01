Bild: Бензин и дизель тоже нужны — еврокомиссар ответил Грете Тунберг

Ряд политиков и экспертов раскритиковали слова климатической активистки Греты Тунберг, сказанные в ходе заседания Генассамблеи ООН, пишет Bild. Еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что не нужно концентрироваться лишь на теме климата. С критикой выступила и канцлер ФРГ Ангела Меркель, отметившая, что Тунберг ничего не сказала об уже достигнутом прогрессе.
Своими эмоциональными словами в ООН климатическая активистка и основательница движения Fridays for Future Грета Тунберг привлекла к себе большое внимание, пишет Bild. Её речь была смесью из гнева, обвинений и слёз: «Мы никогда вас не простим! Своими пустыми словами вы украли мои мечты и моё детство», — приводит издание слова Тунберг.
В своём интервью для Bild еврокомиссар Гюнтер Эттингер призвал к тому, чтобы вопрос климатических изменений не стал единственной темой политических обсуждений, а также заявил, что шумиха вокруг Греты Тунберг очень сильно преувеличена: «Неверно обсуждать одну лишь защиту окружающей среды. Нужно найти баланс. Нам нужны климатические активисты, однако не нужно концентрироваться только на этом».
Эттингер подчеркнул, что ЕС должен проводить «умную политику». Кроме того, он призвал не отказываться от бензиновых и дизельных двигателей, а, напротив, продолжать их развитие, поскольку полный переход на электромобили пока невозможен.
Как отмечает Bild, слова Тунберг вызвали реакцию у целого ряда политиков и экспертов. К примеру, политолог Бьорн Ломборг заявил, что «выбросы углекислого газа происходят не из злых побуждений: в первую очередь, они являются побочным продуктом стремления людей обеспечить выход на беспрецедентный энергетический уровень».
Что касается канцлера ФРГ Ангелы Меркель, то она также подвергла шведскую активистку критике, отметив, что Тунберг ничего не сказала об уже достигнутом прогрессе.
Адвокат президента США Рудольф Джулиани нанял юриста Джона Сейла, который принимал участие в расследовании Уотергейтского скандала, чтобы тот представлял его интересы на фоне попыток демократов добиться импичмента Дональда Трампа.
Москва позитивно оценивает согласование контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фирас Захаби, тренер бойца смешанных единоборств Жоржа Сен-Пьера, высказал мнение, что поединок его подопечного с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым не состоится в данной весовой категории.
Глава МИД Германии Хайко Маас приветствовал договорённости, которых удалось достичь на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе согласования текста по формуле Штайнмайера.
Заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире грузинского «Первого канала» заявила, что, согласно последним данным, в сентябре пассажиропоток в международном аэропорту Тбилиси сократился на 17%.
Педагог из Санкт-Петербурга Марина Зезкова стала призёром предпоследнего этапа всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019», который состоялся в Грозном. Об этом сообщает портал «Невские новости».
Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал RT заявление полномочного представителя России на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, который сообщил о том, что все участники на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что заместитель генерального директора московского «Спартака» Александр Цомая направился в Штутгарт для переговоров с потенциальным наставником клуба Доменико Тедеско.