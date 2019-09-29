Die Zeit: Евросоюз — самое мощное оружие Берлина в борьбе за мировой порядок

В последние годы Германия вынуждена искать своё место в мире, в котором сверхдержавы слишком многое стремятся поменять и ради этого нарушают международное право, пишет Die Zeit. И чтобы суметь дать им отпор, Берлину не обойтись без своего «самого мощного оружия» — Евросоюза, ведь именно с жителями стран ЕС у немцев больше всего общих интересов, констатирует издание.

В последние годы Германия, как и остальная Европа, столкнулась с основополагающей проблемой: Берлин вынужден искать своё место в мире, в котором сверхдержавы слишком многое стремятся поменять и ради этого «нарушают международное право», пишет немецкая газета Die Zeit.

«Немцы, в свою очередь, хотели бы, чтобы всё оставалось как есть», — отмечает автор статьи Михаэль Туман.

И тем не менее на международной политической арене Германии — «державе, которая пытается поддерживать статус-кво», — приходится иметь дело с «крупными правонарушителями», поясняет журналист Die Zeit.

Соединённые Штаты «нарушают договор за договором». Российская Федерация, по словам автора, и вовсе стремится «перевернуть с ног на голову установленный в 1990 году миропорядок». Китай тем временем пытается обогнать США и стать крупнейшей экономической державой. Иран же «всеми силами добивается господствующего положения» на Ближнем и Среднем Востоке, перечисляет Туман.

Именно против этих «главных правонарушителей, которые ни с кем не считаются, отстаивая свои интересы», Германия и призвала создать альянс. Автор статьи имеет в виду последнее выступление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций.

Это хорошая инициатива, и она заслуживает воплощения в жизнь, уверен журналист немецкого издания.

«Вот только вместе с Канадой, Австралией, Японией, Южной Кореей и десятками маленьких государств Германии не удастся спасти климат, договоры о контроле над вооружениями и ядерную иранскую сделку. Ведь все эти страны разбросаны по миру и у них полно своих забот и проблем», — отмечает Туман.

По мнению автора статьи, Берлин должен искать союзников внутри ЕС, поскольку именно с жителями стран Евросоюза «у немцев больше всего общих интересов».

Да, признаёт журналист Die Zeit, Европа ослаблена: из-за правых популистов, «вмешательства» Российской Федерации, Соединённых Штатов и Китайской Народной Республики, «семейных споров» о беженцах, экспорте оружия и конституционном праве.

И всё же Европейский союз по-прежнему остаётся «самым мощным оружием» Германии, и «дать отпор правонарушителям» Берлин без него попросту не сможет, констатирует автор статьи Михаэль Туман.