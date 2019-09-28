Джулиани: это меня должны считать разоблачителем

В интервью Sky News личный адвокат американского лидера Руди Джулиани заявил, что не видит ничего предосудительного в его контактах с украинскими властями и попытке добиться расследования в отношения бывшего вице-президента Джо Байдена. Более того, политик считает, что именно он должен считаться разоблачителем в этом скандале, а не автор жалобы на Трампа, который, по мнению Джулиани, руководствовался лишь «слухами».

Расследование, касающееся импичмента Дональда Трампа, расширяется и вовлекает всё больше людей. Прошлым вечером госсекретарю Майку Помпео было поручено передать документы следственным комитетам (конгресса. — ИноТВ), несколько минут спустя было объявлено, что Курт Волкер, экс-спецпредставитель Трампа по Украине, подал в отставку.

Поводом для следствия послужило утверждение, что президент Трамп пытался вынудить украинского президента начать расследование в отношении Джо Байдена, своего политического соперника.

Руди Джулиани, вероятно, находится к Трампу ближе, чем кто-либо ещё. Он — личный адвокат президента, один из его ближайших советников и человек, который сыграл ключевую роль в этих украинских переговорах. В первом интервью британским СМИ после запуска этих процедур (импичмента — ИноТВ) Джулиани побеседовал с корреспондентом Sky News в США Корделией Линч.

РУДИ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат Дональда Трампа: Кто-нибудь есть дома? (Смеётся)

КОРДЕЛИЯ ЛИНЧ, корреспондент SkyNews: Мистер Джулиани, как вы поживаете?

РУДИ ДЖУЛИАНИ: Великолепно!

Он настроен оптимистично, хотя, судя по всему, находится в трудном положении. Разоблачитель утверждает, что Руди Джулиани участвовал в давлении на Украину, чтобы получить компромат на Джо Байдена. По его словам, он не сделал ничего предосудительного, и Госдепартамент был прекрасно осведомлён о его деятельности.

РУДИ ДЖУЛИАНИ: Госдепартамент попросил меня помочь им договориться с украинским правительством о встрече с президентом Трампом. Госдепартамент не расследует преступления. Заняться этим меня попросил Госдепартамент. Я узнал о господине Ермаке не из каких-то сомнительных источников. Его имя мне передал Курт Волкер, посол. Меня попросили с ним встретиться, и я, действительно, с ним встречался. Я кратко рассказал им обоим обо всём, что я делал. И в конце у меня был очень хороший текст, в котором объяснялось, насколько откровенным и прямолинейным был я, что соответствует действительности.

КОРДЕЛИЯ ЛИНЧ: Вас не возмущает, что иностранная держава расследует политического соперника президента?

РУДИ ДЖУЛИАНИ: Возмущает, если он ничего не совершил. Но если он подкупал президента этой страны, я буду возмущаться, если в отношении него не начнут расследование.

КОРДЕЛИЯ ЛИНЧ: Иными словами, цель оправдывает средства?

РУДИ ДЖУЛИАНИ: Нет. Всё с точностью до наоборот. Было бы совершенно незаконным не начать расследование. Если вице-президент США отправляется в другую страну и шантажирует или подкупает её президента, чтобы спасти своего сына от неприятностей, то, на мой взгляд, было бы невероятным не начать расследование.

Сын Джо Байдена Хантер Байден работал на крупнейшую газовую компанию Украины, когда его отец был вице-президентом. Нет никаких доказательств того, что они занимались коррупционной деятельностью, заявляют украинские власти.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США от Демократической партии: У нас президент, который нарушил присягу. Президент, который подверг опасности нашу национальную безопасность. Президент, который, возможно — и я предоставляю приять решение об этом конгрессу, — совершил преступление. И президент, который использует свой пост и ваши налоги, чтобы попытаться убедить иностранного лидера вновь вмешаться в президентскую кампанию.

Джулиани отрицает любые предположения о том, что он действовал неправомерно.

КОРДЕЛИЯ ЛИНЧ: В центре всей этой ситуации находится разоблачитель, который утверждает, что президент пытался повилять на выборы 2020 года, и что Белый дом замял это дело. Считаете ли вы в принципе, что оба эти пункта являются потенциально серьёзными преступлениями?

РУДИ ДЖУЛИАНИ: Вот, что он (разоблачитель. — ИноТВ) пишет. Вот, что он заявляет: «Я глубоко встревожен», «Мне было сказано», «Я слышал», «Насколько я понимаю», «Я узнал», «Я не знаю». Знаете, какого слова здесь нет, какого глагола здесь нет? «Знаю». Здесь не говорится: «Я знаю». Он не был свидетелем чего-либо, он слышал слухи. Он рассказывает вам то, что ему говорили другие. Большая часть этой информации, если вы взгляните на запись, не соответствует действительности.

Вашингтон погрузился в расследование импичмента. На этой неделе давал показания и.о. директора Национальной разведки. Теперь главного дипломата США Майка Помпео вызвали (в конгресс. — ИноТВ) для предоставления доказательств.

КОРДЕЛИЯ ЛИНЧ: Вы готовы дать показания конгрессу?

РУДИ ДЖУЛИАНИ: Это довольно проблематично. Хотел бы я дать показания и рассказать мою историю? Конечно! Я рассказываю её постоянно. Более того, вам известна моя история. Я не расскажу им ничего, чего уже нельзя прочесть в интернете. С самого начала я ничего не скрывал по этому вопросу. Есть вещи, о которых я не могу давать показания, потому что я — адвокат.

КОРДЕЛИЯ ЛИНЧ: О своём будущем вы тоже беспокоитесь? Ведь вы…

РУДИ ДЖУЛИАНИ: (C наигранной тревогой) Очень. О, как же я беспокоюсь о моём будущем!

КОРДЕЛИЯ ЛИНЧ: Ведь вы играете заметную роль во всём этом.

РУДИ ДЖУЛИАНИ: (Смеётся) Нет, я не беспокоюсь о будущем. То, что я сделал, было совершенно законным, совершенно легальным. Вы спрашиваете меня о процессе, которым я занимаюсь, о разоблачении крупнейшего скандала. Это меня должны считать разоблачителем. Мне должны предоставить защиту как разоблачителю. Я действительно нашёл факты, которые оказались правдой. Тот другой парень, он пишет ложь.

Трамп и его сторонники заявляют, что они оказались в центре ангажированной профанации.

Этот скандал, определённо, может обернуться против самих демократов, но они решили, что игра стоит свеч. Корделия Линч, Sky News, Вашингтон.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2019 года.