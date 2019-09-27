Guardian: в преддверии 70-й годовщины образования КНР Пекин ограничивает доступ в интернет и инакомыслие

Китайские власти расширяют список запретов и ограничений в преддверии празднования 70-й годовщины образования КНР, сообщает The Guardian. Отмечается, что при помощи ужесточения контроля Пекин надеется провести торжественные мероприятия без заминок, продемонстрировав военную мощь всему миру.

Подготовка к масштабному празднованию 70-й годовщины образования КНР в этом году проходит в сложнейшей для китайского правительства ситуации с событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, пишет The Guardian.

Воздушные змеи, шарики, голуби, беспилотники, алкоголь — перечень запрещённых в преддверии военного парадав центре Пекина вещей продолжает расти.

Стремясь не допустить ни малейшей заминки на торжествах 1 октября, власти Китая запрещают автомобилистам самостоятельно заправлять свои машины. Также запрещается использовать рации и другие устройства, использующие радиоволны. Жителям домов, расположенных вблизиплощади Тяньаньмэнь велено не приближаться к окнам и задёрнуть шторы. В соседней провинции Шэньси с 15 сентября сотрудникам полиции и других служб общественной безопасности запрещено употреблять алкоголь.

При этом наиболее жёсткие запреты касаются критиков правительства. В частности, им не разрешают общаться с иностранными СМИ, а с тех, кто поддержал протесты в Гонконге взяли обещание не приезжать в город до окончания торжественных мероприятий.

Не только критики, но и сторонники правительства страны отмечают, что по мере приближения праздника становится всё сложнее получать доступ к запрещённым в стране иностранным сайтам.

Кроме того, популярный китайский сервис микроблогов Weibo начал «специальную операцию по очистке», направленную против «вредной политической информации» и любых «искажений истории партии и страны».

Как отмечает издание, во многом ужесточение контроля в преддверии торжеств связано с тяжёлой ситуацией, в которой в настоящий момент оказалось китайское правительство.

«Учитывая беспорядки в Гонконге и их влияние на предстоящие выборы на Тайване, репрессии в отношении уйгуров на западе Китая, замедление темпов экономического роста и, конечно, стремительное ухудшение американо-китайских отношений, предстоящий год будет, вероятно, самым трудным для Пекина с 1989 года», — считает аналитик Центра стратегических и международных исследованийв Вашингтоне Джуд Бланшетт.

Однако парад призван не только произвести впечатление на китайцев, но и продемонстрировать силу Китая всему миру.

70-летие для Китая не просто очередная годовщина, это «маркер выживания» — КНР просуществовала дольше, чем Советский Союз, и укрепляет свою роль в качестве глобальной державы.

«Это ещё одна веха, ещё один момент, чтобы показать, что Коммунистическая партия Китаяостаётся вопреки всем ожиданиям», — приводит The Guardian слова историка Моры Каннингем.

По данным государственных СМИ, в торжественных мероприятиях примут участие около 100 тыс. человек «из всех слоёв общества». Жилые районы украсили флагами страны, а на эстакадах появились баннеры: «Китай сегодня —это результат труда китайского народа». Помимо масштабного военного парада, китайцев ждёт салют и речь лидера страны Си Цзиньпина. Чтобы никто не пропустил празднование правительство бесплатно передало телевизоры более 620 тыс. бедных китайских семей.

Однако ожидается, что в Гонконге, где протестующие собираются вновь выйти на улицы не только в преддверии годовщины, но и 1 октября, празднование пройдёт «торжественно, но скромно». В свете возможных проблем в специальном административном районе страны уже отменили салют.