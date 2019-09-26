Daily Mail: новая кукла Барби станет гендерно-нейтральной
Компания-производитель кукол Барби Mattel решила «покончить со стереотипами» и выпустила гендерно-нейтральную линейку игрушек, сообщает Daily Mail.
Компания-производитель кукол Барби Mattel решила «покончить со стереотипами» и выпустила гендерно-нейтральную линейку игрушек, сообщает Daily Mail.
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал Евросоюз ненадёжным партнёром России.
Космонавт Александр Скворцов сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о нештатном выключении бортового кондиционера.
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем на полях Генассамблеи ООН.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе Генеральной Ассамблеи ООН Вашингтон достиг «настоящего прогресса» в сплочении стран против Ирана, передаёт РИА Новости.
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером на полях Генассамблеи ООН.
Американский лидер Дональд Трамп предложил Белому дому опубликовать стенограмму своего первого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся в апреле после президентских выборов на Украине. Об этом информирует The Washington Post.
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади на полях Генассамблеи ООН.
Российский ЦСКА стал победителем Кубка Гомельского — традиционного предсезонного баскетбольного турнира, который проходит ежегодно в Москве.
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу президентом Палестины Махмудом Аббасом на полях Генассамблеи ООН.
Впервые с 2015 года на Международной космической станции находятся девять человек вместо обычных шести. Об этом информирует РИА Новости.
Глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье, которая опубликована в «Российской газете» рассказал о причинах успеха развития отношений между Россией и Китаем.
Адвокат Юрий Ромашов, представлявший интересы нападающего российского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина в деле о драках в Москве, по результатам рассмотрения которого спортсмен был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения, скончался на своей даче.
В перенесенном поединке четвёртого тура чемпионата Нидерландов по футболу «Аякс» на своём поле разгромил «Фортуну» из Ситтарда со счётом 5:0.
Американский лидер Дональд Трамп назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН фантастической.
Австралийский спортсмен Роан Деннис одержал победу в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Великобритании.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкций против Украины после того, как он послушал выступление украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и прочитал траскрипт его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом
По результатам матчей 1/16 финала Кубка России по футболу, которые состоялись 25 сентября 2019 года, были сформированы все пары 1/8 финала турнира.
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ» отметил, что «минские договорённости гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе, потом организовать выборы в Донбассе».
В матче третьего раунда Кубка английской футбольной лиги «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу над ФК «Рочдейл», представляющим третий по значимости дивизион чемпионата страны.
Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
Миланский «Интер» взял верх над римским «Лацио» в матче пятого тура итальянской Серии А.
Мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» в матче шестого тура испанской футбольной Примеры.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что равнодушно отнёсся к отказу в выдаче ему американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Ливерпуль» одержал победу над «Милтон-Кинс Донс» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
Пуск ракеты «Протон» состоится в первой половине октября. Проблема, из-за которой с 30 сентября был перенесён запуск, устранена, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Лондонский «Челси» разгромил «Гримсби Таун» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что намерен тесно взаимодействовать по вопросу совместной хозяйственной деятельности двух стран.
Защитник и форвард московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов и Вадим Шипачёв обменялись подарками с российским пилотом команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниилом Квятом.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности при необходимости вывести страну из Евросоюза без соглашения с ЕС 31 октября.
Стал известен характер повреждения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, которое он получил в матче шестого тура испанской Примеры с «Вильярреалом».
В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Пожарные облили водой болельщиков воронежского «Факела» при температуре +6 ºC во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
Около 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут пройти от метро до конечных станций Московских центральных диаметров (МЦД).
Недалеко от села Лугового Илекского района ликвидировали два очага дикорастущей конопли, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области.
В Пуровском районе 53-летний мужчина из-за невнимательности и несоблюдения правил обращения с оружием застрелил своего зятя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Международный осенний салон авторских кукол будет проходить в Москве с 4 по 6 октября, сообщает «Утро.ру».
Глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарёв в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о расширении сети метро в ближайшие годы.
Депутаты Госсовета Татарстана согласовали кандидатуру Марата Зяббарова на пост заместителя премьер-министра республики — главы регионального Минсельхоза. Об этом сообщает «Реальное время».
Для ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров предусмотрели дополнительную материальную поддержку, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство спорта.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил надежду, что новые правила Международной федерации футбола (ФИФА) снизят уровень влияния агентов.
В Калининграде прошла проверка регионального управления МЧС, сообщает «Янтарный край».
Главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель Юрий Котенок в беседе с радио Sputnik оценил производство стрелкового оружия в России, в том числе сообщение о том, что отечественная компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J.
Во Владимирской области предстанут перед судом мать и бабушка, которых обвиняют в истязании детей. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на региональную прокуратуру.
После жёсткой посадки самолёта Boeing 767 в Барнауле за медицинской помощью обратились 49 человек.
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух сотрудников полиции Мордовии за спасение пятимесячной девочки, сообщает kp.ru.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо «продолжать прогресс» в отношениях с Россией.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в социальных сетях фото в боксёрских перчатках.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему полузащитник команды Андре Шюррле не вышел на поле в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что новые правила по лимиту на аренду игроков в меньшей степени затронут клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).