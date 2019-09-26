Daily Mail: новая кукла Барби станет гендерно-нейтральной

Компания Mattel, производитель Барби, запускает новую линейку гендерно-нейтральных кукол, передаёт Daily Mail. По задумке создателей, дети смогут самостоятельно выбирать гендерные признаки кукол из набора париков с длинными и короткими волосами, а также одежды и аксессуаров.

Компания-производитель кукол Барби Mattel решила «покончить со стереотипами» и выпустила гендерно-нейтральную линейку игрушек, сообщает Daily Mail.

Серия «Creatable World» предлагает детям шесть кукол с разным цветом кожи, в наборе с каждой из которых идут как юбки, так и брюки, а также два парика — с длинными и короткими волосами. По задумке создателей, это позволит детям самим выбирать гендерные признаки куклы.

Физически куклы выглядят нейтрально в гендерном отношении. В разработке новой линейки принимали участие педиатры, психологи, родители и дети.

По словам представителя компании, серия игрушек стала ответом на запросы современных детей, которым не нужны «игрушки, продиктованные гендерными нормами».

«Игрушки отражают нашу культуру, и поскольку мир всё больше понимает важность инклюзивности, мы решили, что настало время создать линейку кукол без навешанных ярлыков», — сказала Ким Калмон, первый заместитель председателя Mattel Fashion Doll Design.

Как напоминает Daily Mail, ранее в этом году Mattel выпустил чернокожую куклу Барби в инвалидной коляске. Игрушка даже поставляется с пандусом на въезде в её Дом мечты.