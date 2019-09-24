NTD: 80-летие Бэтмена в мире отметили костюмированными забегами

Поклонники супергероев из США, Германии, Италии, Великобритании и других стран отметили 80-летие Бэтмена. Как передаёт NTD, в рамках юбилея в разных странах также устроили костюмированные забеги, а на городских достопримечательностях появился бэт-сигнал Человека – летучей мыши.

Мир отмечает день рождения Бэтмена. Супергерою исполнилось 80 лет. В 1939 году впервые вышел в свет комикс о Человеке – летучей мыши.

Поклонники всех возрастов в соответствующих костюмах собрались на ночную вечеринку, ведь именно под покровом ночи Бэтмен и совершал свои легендарные подвиги. Торжество венчает появление бэт-сигнала. В Лондоне — на здании «Сенат-хауса», в Риме — на вокзале Термини, в Берлине — на Потсдамской площади, в Нью-Йорке — на одном из небоскрёбов Манхэттена.

По сюжету комикса этот знак появлялся в ночном небе Готэма, когда его жители нуждались в помощи супергероя.

ДЖИМ ЛИ, директор DC COMICS: Что делает его таким особенным, почему он существует уже 80 лет? Ответ — это вы, ребята, это поклонники. Благодаря вашей поддержке и увлечению мы продолжаем придумывать эти истории и организовывать такие мероприятия.

В рамках юбилея в разных странах также устроили костюмированные забеги.

ХАЙМ ГУТЬЕРРЕС, поклонник Бэтмена из Мексики: Я пришёл с внуком, чтобы отпраздновать 80-летие Бэтмена. Я узнал про эти комиксы в детстве, тогда каждое воскресенье я стоял у раздела фэнтези. Потом начал покупать свои первые комиксы, а сейчас передал их моему внуку, который стал суперпоклонником Бэтмена.

Бэтмен — классический герой в маске, распутывающий сложные детективные дела. Но в отличие от других супергероев Бэтмен не обладает никакими сверхспособностями. Днём это миллиардер Брюс Уэйн. В детстве на его глазах убили родителей, после чего он поклялся посвятить жизнь борьбе за справедливость. Против преступников он использует интеллект и навыки боевых искусств. При этом Бэтмен никого не убивает и никому не мстит.

В 50-х годах комиксы в целом утратили былую популярность, но Бэтмен был одним из немногих персонажей, чью историю не сняли с публикации. В конце 80-х интерес к Бэтмену вновь стал мейнстримом после вышедшей в широкий прокат серии фильмов Тима Бёртона.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2019 года.