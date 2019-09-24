Independent: «информатора ЦРУ» Смоленкова ищут в России как пропавшего без вести

Москва объявила в розыск бывшего сотрудника администрации президента Олега Смоленкова как пропавшего без вести, пишет британская The Independent. Как отмечается в материале издания, Смоленкова ранее называли «информатором ЦРУ», которого, как передавали ранее американские СМИ, эвакуировали из России в 2017 году.
Российские власти объявили бывшего чиновника Олега Смоленкова, которого называли «информатором ЦРУ» американские СМИ, в розыск как пропавшего без вести, сообщает The Independent со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается в материале британского издания, ранее Россия обратилась к США через Интерпол, попросив уточнить местонахождение Смоленкова после того, как российская пресса сообщила о том, что на его имя зарегистрирован дом в штате Виргиния неподалёку от Вашингтона.
Американские медиа ранее сообщили, что ЦРУ в 2017 году эвакуировало из России своего информатора, работавшего в высшем эшелоне российского правительства, напоминает обозреватель The Independent. Российские СМИ в свою очередь передавали, что Смоленков, работавший в президентской администрации, вместе с женой Антониной и тремя детьми «пропал» в июне 2017 года во время поездки в Черногорию, говорится в материале.
В Кремле позже подтверждали, что Смоленков был сотрудником администрации президента, но уточняли, что он был уволен в период между 2016 и 2017 годами и не занимал высоких постов, подчёркивается в статье.
По некоторым данным, российские власти уволили чиновников, которые «позволили господину Смоленкову бежать из России»: выехав в Черногорию, чиновник нарушил введённый в 2017 году для сотрудников администрации президента запрет на въезд в эту страну, пишет The Independent. Данный запрет стал реакцией на заявления Подгорицы, которая обвинила Москву в попытке организовать в Черногории госпереворот, сообщает газета.
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