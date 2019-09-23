Daily Mirror: пострадавший от «Новичка» британец намерен отсудить у России миллион фунтов за смерть подруги

«Жертва отравления «Новичком», Чарли Роули планирует отсудить у России шестизначную сумму за причинённый его здоровью ущерб и смерть его подруги, сообщает Daily Mirror. По мнению адвоката Роули, Патрика Магуайра, иск против российского правительства может быть одним из возможных вариантов развития событий. Однако в первую очередь его подзащитный заинтересован в восстановлении справедливости и раскрытии правды, подчёркивает юрист.

«Жертва отравления «Новичком», Чарли Роули планирует отсудить у России шестизначную сумму, сообщает Daily Mirror. С этой целью британец, находившийся в коме в течение двух недель после отравления и потерявший возлюбленную, нанял известного адвоката Патрика Магуайра.

«Случившееся колоссально повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», — заявил Роули. По словам его адвоката, «Доун и Чарли оба были невинными жертвами, «попавшими под перекрёстный огонь отравления в Солсбери».

Как сообщил Магуайр, Чарли продолжает испытывать побочные эффекты от попавших в организм токсичных веществ, однако его главная забота — докопаться до истины и узнать, что произошло на самом деле.

Как отмечает издание, Магуайр, ранее представлявший интересы жертв терактов в Лондоне, предлагает подать иск против российского правительства наряду с другими вариантами.

Как напоминает газета, подруга Чарли Роули Доун Стерджесс погибла в июле прошлого года в возрасте 44 лет после того, как Чарли нечаянно подарил ей флакон «Новичка», замаскированный под духи, найденный им в благотворительной корзине. Сам Чарли «чудом выжил», проведя 10 дней в коме, а позднее перенёс несколько инсультов и менингит. Сейчас он «начинает жизнь заново» со своей новой возлюбленной, однако продолжает испытывать проблемы со здоровьем и мучиться воспоминаниями, вызывающими мысли о суициде.

Обвинения в покушении на убийство были предъявлены двум российским агентам, однако российское правительство отрицает свою причастность к преступлению и отказывается выдавать подозреваемых британским властям. Сам Роули встречался в апреле с послом России в Великобритании Александром Яковенко, однако дипломат заверил его, что случившееся было заговором с целью подставить Россию, передаёт газета.