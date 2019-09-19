FP: Трамп намерен скинуть расходы по НАТО на Европу, но лишь вгоняет США в новые траты

Решения президента США Дональда Трампа перенаправить финансирование оборонных проектов в Европе и увеличить расходы Германии на НАТО станут бессмысленным набором политических очков, пишет бывший заместитель помощника министра обороны страны Джим Таунсенд в Foreign Policy. Это лишь возложит большее бремя на США за счёт ослабления вооружённых сил Европы.

Администрация президента США Дональда Трампа дважды в этом месяце навредила военному присутствию страны в Европе, желая набрать больше политических очков, пишет бывший заместитель помощника министра обороны страны Джим Таунсенд в своей статье для Foreign Policy.

Во-первых, Белый дом объявил о выведении из европейских проектов по созданию военной инфраструктуры, связанных со сдерживанием России, $770 млн, которые направят на строительство стены на границе с Мексикой.

Во-вторых, США намерены заключить сделку с Германией, которая позволит Вашингтону сократить расходы на НАТО, возложив часть из них на Берлин.

По мнению Таунсенда, в обоих случаях Соединённые Штаты только проиграют. Дело в том, что отказ от инфраструктурных проектов в Европе не позволит стране укрепить военный потенциал в Европе для сдерживания агрессии президента России Владимира Путина. Так, речь идёт о важнейших в случае начала вооружённого конфликта объектах, в том числе складах боеприпасов и взлётно-посадочных полосах для военной техники.

Трамп намерен таким образом не только профинансировать строительство стены, но ещё и наказать союзников по НАТО в Европе, которые не выполняют обещаний по финансированию альянса. Однако навредят Штаты только себе.

Кроме того, страна продвигает неудачную, по мнению автора, сделку с Германией, которая будет способствовать снижению финансирования немецких вооружённых сил. Соглашение позволит Вашингтону провозгласить победу над Берлином и экономить деньги налогоплательщиков за счёт лишения последнего столь необходимых средств на собственную армию. Однако автор статьи полагает, что такая победа лишена всяческого смысла, так как лишь ухудшит ситуацию в Германии.

Как отмечает Таунсенд в Foreign Policy, при Трампе Соединённые Штаты намерены действовать во вред себе, если это будет означать пощёчину Европе. По его мнению, «конкуренция великих держав с Россией в Европе реальна». В итоге, решения Трампа приведут как раз к тому, что он пытается предотвратить, — и возложат большее бремя на США.