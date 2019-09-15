Focus Online: немецкий политик высказался за диалог с Россией

Возглавляющий «Свободную демократическую партию» Германии Кристиан Линднер призвал правительство ФРГ к диалогу с Россией, пишет Focus Online. По словам политика, если Россия пойдёт на сотрудничество, то Брюссель сможет начать постепенную отмену санкций. Помимо этого Линднер затронул тему беженцев, предложив ужесточить миграционную политику.
Лидер «Свободной демократической партии Германии» Кристиан Линднер потребовал ужесточить миграционную политику, сообщает Focus Online. В частности, Линднер предложил депортировать с территории Германии беженцев, въезжающих с территории других стран ЕС.
По мнению политика, по-другому решить вопрос с миграцией не удастся. «Правительство Германии же, напротив, намерено принять 25% беженцев. Я попросил госпожу Меркель не одобрять столь высокую планку, поскольку мы и так годами несли на себе основное бремя», — приводит издание слова Линднера.
Кроме того, Линднер высказался за изменение политики в отношении России. «В отличии от правящей коалиции, свободные демократы выступают за то, чтобы открыть двери для настоящего диалога», — отметил политик. Он также заявил, что если Россия встанет на путь сотрудничества, тогда ЕС может начать шаг за шагом отменять антироссийские санкции.
Focus Online также напоминает, что недавно ещё один политик от свободных демократов Томас Кеммерих потребовал «нового дипломатического сближения» с Россией.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова главы германо-российской группы в немецком бундестаге, депутата от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда, который выразил мнение, что решение по газопроводу OPAL носит политизированный характер.
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что руководство выражает доверие главному тренеру команды Олегу Кононову, несмотря на неудачные результаты красно-белых в последних матчах.
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер рассказал, что состоится показательный бой между ним и действующим обладателем титула по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что в Минобороны совместно с военно-промышленными предприятиями проработали варианты проектирования нового авианосца в атомном и неатомном исполнении.
Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила сомнения, что легкоатлеты сборной России смогут выступить под флагом страны на чемпионате мира, который пройдет в катарской Дохе.
Чемпион Европейских игр 2019 года по боксу в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов ответил на вопрос, консультировались ли российские боксёры с игроками сборной России по футболу о том, как успешно выступить на домашнем чемпионате мира.
Чемпион Европейских игр 2019 года по боксу в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов высказал мнение о возможном победителе противостояния между непобеждённым экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обойти новый закон, запрещающий брексит без сделки.
Чемпион Европейских игр 2019 года по боксу в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов высказал мнение о решении украинской делегации не приезжать в Екатеринбург на чемпионат мира по боксу 2019 года.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Тегеран причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.