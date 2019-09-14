Guardian: каждый год в мире исчезает лес размером с Великобританию

Ежегодно в мире исчезает 26 млн гектаров леса, сообщает The Guardian. Причём в основном это влажные тропические леса, представляющие особую важность для сохранения климата. Учёные опасаются, что это может привести к необратимым последствиям и дестабилизации всей экосистемы.

Каждый год в мире исчезает 26 млн гектаров леса, сообщает The Guardian. Это площадь размером с Великобританию. Причём в основном это влажные тропические леса, отмечает британское издание. И темп их исчезновения продолжает расти, несмотря на обязательства по сокращению вырубки лесов и их восстановлению, которые взяли на себя подписанты Нью-Йоркской декларации по лесам, принятой на климатическом саммите ООН в 2014 году.

Соответствующая информация представлена в отчёте организации Climate Focus. В нём приводятся данные от 2018 года, то есть без учёта недавних пожаров в Амазонии, отмечает британское издание. При этом в документе говорится, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года темп исчезновения лесов в Бразилии вырос на 88%.

Ситуацию также усугубляет глобальное потепление, из-за которого лес сохнет и становится менее устойчивым к пожарам. Из-за пожаров же в воздух выбрасываются бóльшие объёмы углекислого газа, что в свою очередь ускоряет повышение температур. В результате возникает так называемая положительная обратная связь, дестабилизирующая всю экосистему, объясняют учёные.

Сохранение существующих лесов, особенно в тропических регионах, а также восстановление повреждённых лесных массивов — это один из самый дешёвых способов борьбы с климатическим кризисом. В год сохранение ключевых лесных насаждений будет обходиться в десятки миллиардов долларов, в то время как переход на низкоуглеродное производство потребует триллионов.

В отчёте Climate Focus говорится, что одна из сложностей заключается в том, чтобы заручиться поддержкой и инвестициями частного сектора для сохранения лесов. Вырубка деревьев экономически выгодна. К тому же многие государства предлагают сельскому хозяйству субсидии, которые также создают стимулы для уничтожения лесных насаждений.

При этом посадка новых лесов не компенсирует вырубку нынешних, отмечает The Guardian. Могут понадобиться века для того, чтобы леса полностью восстановили свою способность поглощать углерод и регулировать погоду, утверждают эксперты.