«Запад теряет деньги, а мы — людей»: Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции

03:00
Украинским предприятиям могут ограничить энергоснабжение из-за долгов
Стратегическим предприятиям Днепропетровской области Украины могут ограничить электроснабжение из-за накопившихся долгов.
03:00
Сёмин обратился к мальчику, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле Ибрагимовича
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин записал видеообращение к четверокласснику Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
03:00
ФАС призвала ослабить запрет на рекламу пива в России
Пиво, как и отечественное вино, нуждается в ослаблении запрета на рекламу. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
03:00
Украина может оказаться среди стран с высокими налогами для компаний
Международный аналитик налоговых и юридических услуг Тод Брэдшоу заявил, что Украина может оказаться в ряду стран с самой высокой налоговой нагрузкой на компании.
03:00
В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
03:00
Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей 16 сентября трёхсторонней встрече с лидерами России и Ирана в Анкаре будет в основном обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе.
03:00
В Ульяновске во время тренировки умер мастер спорта по боксу
Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что в Ульяновске во время тренировки скончался мастер спорта по боксу Андрей Молоканов.
03:00
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
03:00
Директор Заворотнюк прокомментировал данные о госпитализации актрисы
Стас Христов, являющийся концертным директором актрисы Анастасии Заворотнюк, прокомментировал RT информацию о госпитализации артистки.
03:00
В «Спартаке» не собираются приглашать Карреру на ближайший матч команды
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не намерен контактировать с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, чтобы пригласить итальянца на ближайший домашний матч красно-белых.
03:00
Зеленский заявил о намерении «бороться» за Крым «не только словами»
Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами».
03:00
Экс-президент Международной федерации гимнастики скончался в возрасте 86 лет
Бывший президент Международной федерации гимнастики (FIG) итальянец Бруно Гранди умер в возрасте 86 лет.
03:00
Медведев связал сокращение рабочей недели с ситуацией в экономике
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможность уменьшения рабочей недели зависит от ситуации в экономике.
03:00
Джонсон проведёт встречу с Юнкером
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведёт встречу с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
03:00
Уткин призвал выпустить на свободу друга Кокорина и Мамаева Протасовицкого
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин выступил за освобождение друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — Александра Протасовицкого.
03:00
Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
03:00
В ДТП под Тулой пострадали двое полицейских
В Тульской области автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой, пострадали четыре человека, включая двоих полицейских.
03:00
Призёр ОИ в Сочи Фаткулина продаёт автомобиль, подаренный Кремлём
Российская конькобежка Ольга Фаткулина объявила о продаже автомобиля, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
03:00
Порошенко на допросе спрашивали о нарушивших границу России военных
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) спрашивали его об украинских военных, нарушивших границу России.
03:00
В США юную пловчиху лишили золотой медали за слишком открытый купальник
Американка Брекин Уиллис была дисквалифицирована после победы в заплыве на 100 м на соревнованиях в Анкоридже из-за слишком открытого купальника.
03:00
На Украине заявили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли страны в случае принятия законопроекта №1210, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.
03:00
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Хиросиме
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в японской Хиросиме.
03:00
Корабль с «Калибрами» провёл противовоздушные учения в Чёрном море
Пресс-служба Черноморского флота сообщила, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», оснащённый комплексами «Калибр», обнаружил и уничтожил самолёты условного противника на учениях в Чёрном море.
03:00
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
Сборная Испании в овертайме одержала победу над Австралией в полуфинале чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.
03:00
В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами. При этом он отметил, что подготовка потребует много времени.
03:00
ЦБ поддержал предложенную Минфином систему добровольных пенсионных накоплений
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает предложенную Минфином новую систему добровольных пенсионных накоплений.
03:00
Фигуристка Туктамышева рассказала о своей подготовке к сезону
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своей подготовке к новому сезону.
03:00
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
03:00
Назван средний размер пенсий в России в 2020 году
В России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тыс. рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на материалы Российской трёхсторонней комиссии.
03:00
Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
03:00
Зеленский рассказал о теме его недавних переговоров с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он обсуждал с предпринимателем Игорем Коломойским во время их недавней встречи.
03:00
На Филиппинах эвакуировали президентский дворец из-за землетрясения
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Филиппин, в Маниле эвакуирован президентский дворец и здание Центробанка.
03:00
СМИ: Экс-футболист Эвра стал тренером молодёжной команды МЮ
Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Патрис Эвра вернулся в стан манкунианцев в качестве тренера молодёжной команды.
03:00
Китай освободит от повышения пошлин часть агропродукции из США
Комитет по тарифам и сборам Госсовета КНР намерен освободить от введения дополнительных таможенных пошлин ряд сельскохозяйственных товаров из США.
03:00
Экс-вратарь «Локомотива» рассказал о работе со Смородской
Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев рассказал о работе с Ольгой Смородской, которая с 2010 по 2016 год занимала пост президента клуба.
03:00
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей. Об этом говорится в заявлении МИД России.
03:00
На турнире KLM Open выступила 100-летняя гольфистка
В турнире по гольфу KLM Open в Амстердаме приняла участие 100-летняя Сьюзан Хосанг.
03:00
Маткапитал в 2020 году проиндексируют на 3,8%
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.
03:00
СМИ: «Тоттенхэм» предложил Эриксену пятилетний контракт с зарплатой €7,5 млн в год
Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» предложил продлить контракт датскому полузащитнику команды Кристиану Эриксену, соглашение с которым истекает по окончании нынешнего сезона.
03:00
Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещённую информацию
Компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
03:00
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
03:00
Дутерте разрешил стрелять гражданам в требующих взятки чиновников
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их.
03:00
Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК
Депутаты Верховной рады по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратили полномочия Центральной избирательной комиссии. Соответствующее постановление поддержал 341 парламентарий.
03:00
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
03:00
Шахматист Карякин недоволен высокими зарплатами футболистов и хоккеистов
Российский шахматист Сергей Карякин считает несправедливым тот факт, что футболисты и хоккеисты зарабатывают гораздо больше лучших гроссмейстеров в мире.
03:00
КХЛ выступила по ситуации с матчами «Куньлуня» и «Трактора» в Китае
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала ситуацию с матчами регулярного чемпионата между китайским «Куньлунь Ред Стар» и челябинским «Трактором» в Шэньчжэне.
03:00
СМИ: В банке Порошенко проходят обыски
В Киеве в здании «Международного инвестиционного банка», который принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, проходят обыски.
03:00
В ФНС опровергли блокировку счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергает сообщения о блокировке счетов ИП Филиппа Киркорова, информирует РИА Новости.
03:00
Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.