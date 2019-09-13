«Запад теряет деньги, а мы — людей»: Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции

Украинский президент призвал западные страны сохранить санкции против России. Как пишет «Телеканал новин 24», Зеленский подчеркнул, что в то время, как Запад теряет деньги от ограничений, Украина теряет людей, поэтому «санкции — это налог ради мира».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам государства с Запада и подчеркнул, как важно сохранять санкции против России. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом он заявил во время своего выступления на форуме YES 2019.

«Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому — дипломатия. Её мощное и действенное оружие — это санкции. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнёрам, которые нам помогают, но иногда они думают о снятии санкций: Вы теряете деньги. Серьёзно? Ну, извините, мы теряем людей», — заявил Зеленский.

«Санкции — это налог ради мира и пока он не будет восстановлен — санкции должны быть сохранены», — добавил украинский президент.