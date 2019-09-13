Вести: Зеленский рассчитывает встретиться с Путиным уже в сентябре

03:00
США внесли гражданина Уганды в список санкций против КНДР
Соединённые Штаты расширили список санкций против Северной Кореи, добавив в него одного гражданина Уганды и трёх юридических лиц.
03:00
Путин поручил утвердить проект развития территорий Байкальского ЦБК
Президент России Владимир Путин поручил утвердить проект развития территорий находящегося в процедуре банкротства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
03:00
Футболист «Кристал Пэлас» дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника
Защитник «Ньюпорт Каунти» Райан Иннисс, права на которого принадлежат клубу АПЛ «Кристал Пэлас», дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение.
03:00
Эксперт прокомментировал предстоящий поединок Емельяненко и Кокляева
Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодёжной политике Андрей Семёнов в беседе с Пятым каналом прокомментировал предстоящий поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.
03:00
В Совфеде оценили ситуацию вокруг восьмичасового рабочего дня
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию вокруг восьмичасового рабочего дня.
03:00
В Москве зарегистрировали 110 тысяч самозанятых с начала года
В столице зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года, передаёт сайт «Москва 24».
03:00
Посетитель ударил ножом картину в Центре Помпиду
Один из посетителей парижского Центра Помпиду порезал ножом картину известного французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена, пишет Le Parisien.
03:00
В Астраханской области начались учения России и Сербии по противовоздушной обороне
На полигоне Ашулук в Астраханской области начались учения России и Сербии по противовоздушной обороне, сообщает Пятый канал.
03:00
В Совфеде прокомментировали индексацию маткапитала в 2020 году
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.
03:00
Путин поручил учесть в бюджете восстановление после паводка в Приангарье
Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству заложить в бюджет на 2020—2022 годы деньги на восстановление жилья и инфраструктуры после паводка в Иркутской области.
03:00
ФИФА пожизненно отстранила Шпрыгина от любой деятельности, связанной с футболом
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о пожизненном отстранении бывшего главы Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина от любой деятельности, связанной с футболом.
03:00
Умер автор фотографии с площади Тяньаньмэнь «Неизвестный бунтарь»
Американский фотожурналист Чарли Коул, автор фотографии «Неизвестный бунтарь», сделанной во время волнений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, скончался в возрасте 64 лет.
03:00
Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу
Российский специалист Леонид Слуцкий, который является главным тренером голландского «Витесса», прокомментировал лидерство своей команды в нидерландской футбольной Эредивизи.
03:00
Сняты ограничения на перелёты между Жуковским и Прагой
Авиационные власти России и Чехии подписали меморандум, предусматривающий снятие всех ограничений по пассажирским авиаперевозкам между аэропортом Жуковский и Прагой. Об этом сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.
03:00
Сборная Аргентины победила Францию в полуфинале ЧМ по баскетболу
Сборная Аргентины по баскетболу взяла верх над командой Франции в полуфинале чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.
03:00
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча в нормандском формате
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.
03:00
Австралийский баскетболист назвал позором судейство полуфинала ЧМ
Центровой сборной Австралии по баскетболу Эндрю Богут остался недоволен судейством матча с Испанией (88:95) в рамках полуфинала чемпионата мира в Китае.
03:00
Жертвами пожара в больнице Рио-де-Жанейро стали десять человек
По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара, который произошёл в больнице Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, возгорание могло быть спровоцировано коротким замыканием в генераторе.
03:00
Боец UFC Волков объяснил, почему не хочет реванша с Льюисом
Российский боец смешанного стиля Александр Волков объяснил, почему пока не хочет проводить поединок-реванш с американцем Дерриком Льюисом, которому он уступил на турнире UFC 229.
03:00
Военнослужащий ДНР погиб при обстреле в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела населённого пункта Коминтерново.
03:00
В «Автодоре» прокомментировали подмосковное ДТП, в результате которого на трассу упал пешеходный переход
Пешеходный переход, упавший на трассу А107 в Московской области, не был введён в эксплуатацию, сообщает телеканал «360».
03:00
Эксперт оценил значение Шнобелевской премии
Журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Inforeactor оценил значение Шнобелевской премии.
03:00
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
03:00
Эксперт прокомментировал заявление Вероники Кастро о завершении карьеры
Историк кино Валерий Фомин в беседе с Nation News прокомментировал заявление актрисы Вероники Кастро о завершении карьеры.
03:00
Прокуратура подключилась к расследованию массового отравления шаурмой в Уфе
Башкирская прокуратура подключилась к расследованию массового отравления шаурмой в Уфе, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт надзорного ведомства.
03:00
В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверок в детсадах и школах
В ростовском управлении Роспотребнадзора рассказали о результатах проверок в детсадах и школах, сообщает Rostovgazeta.ru.
03:00
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана
В Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.
03:00
Картину Боттичелли посмотрели более полутора тысяч жителей Приморья
Картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» посмотрели более полутора тысяч жителей Приморского края, сообщает Vostokmedia.com.
03:00
В Свердловской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП
В Свердловской области вынесли приговор в отношении жителя Краснотурьинска по делу о смертельном ДТП, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
03:00
В московском метро запустили поезд в честь Олега Табакова
В столичном метро запустили поезд в честь актёра и режиссёра Олега Табакова, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
03:00
В Удмуртии заявили о росте производства молока на 6% с начала года
Производство молока в Удмуртии выросло на 6% в январе — августе 2019 года.
03:00
OPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября
Оператор газопровода OPAL, немецкая Opal Gastransport, ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям утром 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
03:00
На Коммунарской линии московского метро планируют построить 16 станций
На Коммунарской линии Московского метрополитена планируют построить 16 станций.
03:00
Выставка картин из Эрмитажа откроется 18 сентября в Оренбурге
Выставка картин из Государственного Эрмитажа откроется 18 сентября в Оренбургском музее изобразительных искусств, сообщает RIA56.
03:00
Москва и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
03:00
В Свердловской области завели дело по факту гибели мужчины на охоте
В Свердловской области завели уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте, сообщает URA.RU.
03:00
Экс-футболист «Манчестер Сити» Компани назвал ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани рассказал, кого считает лучшим защитником в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
ПриватБанк заявил, что суд отказал России в пересмотре юрисдикции иска
Гаагский арбитраж отказал России в удовлетворении требования пересмотреть юрисдикцию по иску украинского ПриватБанка о потере активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка.
03:00
Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи Украине.
03:00
Колокольцев представил личному составу нового главу МВД по Крыму
Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранду, назначенного на этот пост указом президента от 7 сентября.
03:00
Розенбаум объяснил значимость проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Музыкант Александр Розенбаум рассказал, чем, по его мнению, важно проведение в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по футболу 2020 года.
03:00
Украинским предприятиям могут ограничить энергоснабжение из-за долгов
Стратегическим предприятиям Днепропетровской области Украины могут ограничить электроснабжение из-за накопившихся долгов.
03:00
Сёмин поддержал мальчика с причёской Ибрагимовича
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин записал видеообращение к четверокласснику Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
03:00
ФАС призвала ослабить запрет на рекламу пива в России
Пиво, как и отечественное вино, нуждается в ослаблении запрета на рекламу. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
03:00
Украина может оказаться среди стран с высокими налогами для компаний
Международный аналитик налоговых и юридических услуг Тод Брэдшоу заявил, что Украина может оказаться в ряду стран с самой высокой налоговой нагрузкой на компании.
03:00
В Кремле отреагировали на продажу призёркой ОИ подаренного автомобиля
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу автомобиль, который ей подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.
03:00
Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей 16 сентября трёхсторонней встрече с лидерами России и Ирана в Анкаре будет в основном обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе.
03:00
В Ульяновске во время тренировки умер мастер спорта по боксу
Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что в Ульяновске во время тренировки скончался мастер спорта по боксу Андрей Молоканов.
03:00
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
03:00
Директор Заворотнюк прокомментировал данные о госпитализации актрисы
Стас Христов, являющийся концертным директором актрисы Анастасии Заворотнюк, прокомментировал RT информацию о госпитализации артистки.