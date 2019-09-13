Вести: Зеленский рассчитывает встретиться с Путиным уже в сентябре

Владимир Зеленский заявил, что его первая встреча с Владимиром Путиным состоится на переговорах лидеров стран — членов нормандского формата. Как сообщают «Вести», Зеленский добавил, что украинские дипломаты делают всё для того, чтобы данная встреча состоялась уже в ближайшее время.

Президенты Украины и России встретятся на переговорах лидеров стран — членов нормандского формата. Как пишут «Вести», об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

Как подчеркнул Зеленский, Украина настаивает, чтобы встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоялась уже в сентябре. Он также отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений.

«Мы делаем с нашим дипломатическим «войском» всё для того, чтобы встреча состоялась в ближайшее время. Я уверен, что на этой встрече мы сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договорённостей. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации», — заявил президент Украины.

«Мы разрабатываем карту выполнения Минских соглашений с конкретными сроками. Формула Штайнмайера и все пункты минских договорённостей будут рассматриваться, решение будет приниматься лидерами четырёх стран», — подчеркнул Владимир Зеленский.