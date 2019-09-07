Politico: конгресс США настаивает на разморозке военной помощи Украине

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Порье прибыл на бой с Нурмагомедовым
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Даситн Порье прибыл на площадку The Arena в Абу-Даби, где проведёт поединок с обладателем регулярного титула Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 242.
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Тренер сборной Литвы — о судьях на ЧМ по баскетболу: есть люди, которые не уважают игру
Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис раскритиковал судейство после матча чемпионата мира по баскетболу, который его подопечные проиграли команде Франции (75:78).
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Кабмин Украины уволил заместителя Авакова
Правительство Украины уволило заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Вадима Трояна.
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Загитова удивлена количеством болельщиков на контрольных прокатах сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова удивилась большому количеству зрителей на контрольных прокатах сборной России, которые состоялись в Москве.
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В РПЦ прокомментировали итоги объединительной генассамблеи
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе не смогла набрать нужного для решения о переходе в Московский патриархат числа голосов, поэтому Русская православная церковь (РПЦ) проводит в настоящий момент консультации по этой теме.
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Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Англии добыла крупную победу над командой Болгарии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020.
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Нурмагомедов прибыл на арену для боя с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прибыл на площадку The Arena в Абу-Даби, где проведёт поединок с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.
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Акинфеев считает поколение Аршавина сильнее нынешних российских футболистов
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил нынешнее и предыдущее поколения российских футболистов.
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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Назарбаева
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о переговорах президента России Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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В поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов и непобеждённый англичанин Лерон Мёрфи не сумели выявить победителя на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
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Макрон прокомментировал обмен между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной важным шагом в возобновлении диалога.
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Ирландец Беннетт победил на 14-м этапе «Вуэльты»
Ирландский велогонщик Сэм Беннетт, представляющий команду Bora — hansgrohe, одержал победу на 14-м этапе престижной шоссейной многодневки «Вуэльта».
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Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
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Акинфеев: когда я был маленьким, мне нравился Черчесов
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что его кумиром в детстве был голкипер «Спартака», а в настоящее время главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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Путин на встрече с Додоном оценил ситуацию в Молдавии
Президент России Владимир Путин уверен, что стабилизация ситуации в Молдавии даёт возможность для дальнейшего развития отношений двух стран.
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Грузинская девушка-боец Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242
Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа потерпела поражение в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), уступив канадской спортсменке Саре Морас на турнире UFC 242.
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Кадыров прибыл на UFC 242
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242, который проходит в Абу-Даби.
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Архиепископия русских приходов в Западной Европе проголосовала за идею воссоединения с РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе проголосовала за планы по воссоединению с Русской православной церковью (РПЦ).
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Фергюсон пожелал Нурмагомедову и Порье двойного нокаута
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсон пожелал россиянину Хабибу Нурмагомедову и американцу Дастину Порье нокаутировать друг друга в бою за титул чемпиона на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
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Эксперт оценил заявление главы бундестага о «Северном потоке — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT заявление главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что действия критиков «Северного потока — 2» неразумны.
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«Ак Барс» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал выездную победу над «Сочи».
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Самолёт президента Индии не пустили в воздушное пространство Пакистана
Пакистанские власти запретили самолёту президента Индии Рама Натха Ковинда пролетать через своё воздушное пространство.
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Боец UFC Салихов открыт к предложению стать телохранителем Путина
Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов, нокаутировавший Нордина Талеба на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242, заявил, что может обдумать возможность стать телохранителем президента России Владимира Путина.
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В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе. Об этом он написал в статье для Die Welt.
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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Додона по поводу газа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о переговорах главы России Владимира Путина и президента Молдавии Игоря Додона по поводу поставок газа.
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Ахмедов — о выступлении на UFC 242: я как будто дрался дома
Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов поблагодарил публику на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 за поддержку.
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Уайт анонсировал бой Диаса с Масвидалем на UFC 244
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал бой между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем на турнире UFC 244.
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Несколько заключённых в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
Несколько заключённых в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге демонстративно нанесли себе порезы на руках.
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МИД ФРГ прокомментировал обмен между Россией и Украиной
Министерство иностранных дел Германии заявило, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной «приводит в движение» выполнение Минских соглашений.
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Хоккеисты СКА пожелали Нурмагомедову удачи в поединке с Порье
Форварды клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Виктор Тихонов и Владимир Ткачёв пожелали удачи чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, который будет защищать свой титул в лёгком весе в поединке с Дастином Порье.
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Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидает жителей столицы на следующей неделе.
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Российский боец Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242
Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов победил канадца Нордина Талеба в поединке предварительного карда на турнире UFC 242.
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Додон анонсировал снижение цены российского газа для Молдавии
Молдавский президент Игорь Додон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным допустил снижение цены на поставляемый Россией газ для Молдавии.
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Футболист «Локомотива» Чорлука получил травму в товарищеском матче
Хорватский защитник Ведран Чорлука получил повреждение в товарищеском матче московского «Локомотива» с юрмальским «Спартаком» (2:0).
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Протестующие подожгли мусор возле полицейского участка в Гонконге
Демонстранты собрались у полицейского участка в гонконгском районе Монг Кок и подожгли возле здания различный мусор.
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Ахмедов победил Каммингса на турнире UFC 242 в Абу-Даби
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 россиянин Омари Ахмедов одержал победу над американцем Заком Каммингсом единогласным решением судей.
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Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о своей причастности к состоявшемуся между Москвой и Киевом обмену удерживаемыми лицами.
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Отец Нурмагомедова призвал не перекрывать движение в Дагестане из-за боя сына
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, призвал жителей Дагестана не перекрывать дороги из-за боя сына.
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Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что ракетно-космический комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5» назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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СМИ: Михайлович пропустит следующий матч «Болоньи» и пройдёт второй курс химиотерапии
Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович не сможет руководить своей командой в следующем матче Серии А, так как ему предстоит пройти второй курс химиотерапии.
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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Пилот Ferrari Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер будет стартовать с поул-позишн на Гран-при Италии.
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В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы
В «Ленкоме» рассказали, когда художественный руководитель театра народный артист СССР Марк Захаров будет выписан из больницы.
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Сборная США победила Грецию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019 по баскетболу
Сборная США по баскетболу на стадии второго группового этапа чемпионата мира одержала победу над греческой национальной командой и вышла в четвертьфинал соревнования.
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Москалькова оценила обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала обмен между Москвой и Киевом, который состоялся 7 сентября.
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Лоза не считает Нурмагомедова лучшим спортсменом России
Музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что не может назвать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим спортсменом России.
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Один человек погиб в ДТП под Волгоградом
Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжском Волгоградской области.
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Сборная Франции обыграла команду Литвы и вышла в 1/4 финала ЧМ по баскетболу
Французские баскетболисты оказались сильнее литовской команды в матче второго группового этапа чемпионата мира, который проходит в Китае.
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Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами. По его словам, это может стать «первым большим шагом к миру».
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Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Шотландией
Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды после победы над Шотландией в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.