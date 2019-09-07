Politico: конгресс США настаивает на разморозке военной помощи Украине

В конгрессе США всё активнее настаивают на предоставление Украине военной помощи, сообщает Politico. Руководители демократов и республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США призывают администрацию Дональда Трампа разморозить средства, которые были выделены Киеву для сдерживания России.

В письме, адресованном главе аппарата Белого дома Мику Малвэни и и.о. директора административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воуту, председатель комитета демократ Элиот Энджел и республиканец Майкл Маккол пишут, что $250 млн, выделенные Киеву в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, «крайне важны для украинского народа для сдерживания продолжающейся российской агрессии».

«Мы настоятельно призываем к немедленным действиям, чтобы гарантировать дальнейшее продвижение этого центрального компонента помощи Украине в сфере безопасности», — написали конгрессмены.

Они также выразили обеспокоенность в связи с тем, что выделение этих средств будет фактически отменено, если они не будут разморожены до 30 сентября.

Как напоминает Politico, администрация Трампа заморозила эти средства на прошлой неделе. В Белом доме при этом заявили, что Вашингтон идёт на этот шаг, чтобы убедиться в том, что деньги расходуются в соответствии с интересами США. Это решение было встречено в конгрессе критикой со стороны как республиканцев, так и демократов.

Кроме того, ранее представили обеих партий в сенате США также призвали администрацию Трампа разморозить финансовую помощь Киеву.