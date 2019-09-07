Newsweek: противники США поддерживают друг друга в борьбе против американских санкций

Россия, Китай, Иран, Сирия и Куба поддерживают друг друга в борьбе против американских санкций, пишет Newsweek. Эти страны выступают против использования Америкой ограничительных мер для усиления её внешней политики во всём мире.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, обращаясь к администрации Трампа, написал на днях в Twitter: «Американские санкции против морских структур Ирана — это очередное нарушение международного права».

Так он прокомментировал сделанное Госдепом заявление о введение в отношении Тегерана новых ограничительных мер, направленных против транспортировки иранской нефти.

По словам главы МИД Кубы, подобные принудительные меры против Ирана «угрожают миру в данном регионе».

На следующий день его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф ретвитнул это сообщение, написав, что «экономический терроризм США против Кубы, Китая, России, Сирии, Ирана и ... намеренно направлен на мирных граждан в попытке достичь незаконных политических целей путём запугивания невинных людей».

Он также добавил: «Американское [разбойническое] поведение теперь включает пиратство, взяточничество и шантаж. МыприветствуемКубуиподдерживаемеё».

Хотя использование Вашингтоном санкций в политических целях началось задолго до прихода Трампа в Белый дом, однако нынешний американский лидер расширил эту практику. Теперь некоторые из тех стран, который стали целью этой политики, дают отпор.

США и Китай уже вовлечены в многомиллиардную торговую войну, а администрация Трампа внесла в чёрный список крупную телекоммуникационную компанию Huawei.

Между тем официальный представитель МИД КНР сказал, что «Китай и Иран поддерживают дружеские отношения, и между двумя нашими странами существует дружественное и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях в соответствии с международным правом».

Россия и Китай вместе с США, Европейским союзом, Францией, Германией и Великобританией заключили с Ираном в 2015 году ядерную сделку, согласно которой международные санкции отменялись в обмен на согласие Тегерана обуздать свою деятельность в ядерной сфере. В прошлом году Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки из-за предполагаемого финансирования Ираном иностранных боевиков и из-за разработки иранцами ракетных технологий.

Другие страны, подписавшие соглашение с Тегераном, продолжили выполнять условия сделки. Однако европейские державы из-за санкций США в большинстве своём не смогли сдержать свои обещания о нормализации торговых связей с исламской республикой.

Но Россия и Китай, тем не менее, продолжают вести дела с Тегераном, поскольку обе страны претворяют в жизнь свою собственную повестку дня. А один российский чиновник даже предложил Ирану заключить соглашение, которое позволило бы исламское республике частично вернуть себе долю утраченного рынка торговли нефтью.

США и многие их союзники в начале этого года разорвали связи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы поддержать спикера Национального ассамблеи Хуана Гуаидо. Но несмотря на это, десятки стран, в том числе Россия, Китай, Иран, Сирия и Куба, продолжают оказывать поддержку президенту-социалисту.

Сторонники Гуаидо расценили стремление спикера Нацассамблеи к власти как борьбу за демократию на фоне звучавших в адрес венесуэльского правительства обвинений в коррупции и неэффективном управлении. А противники Гуаидо увидели в его действиях «экспансию американского империализма» в Латинской Америке.

Свою поддержку в отношении Мадуро высказала также Северная Корея, которая с подозрением относится к вмешательствам со стороны США. И именно КНДР, несмотря на заверения Трампа в его стремлениях к миру, за последние полтора года оказалась под самым мощным давлением со стороны Вашингтона. Между тем в последние пару дней высокопоставленные чиновники Северной Кореи в целях укрепления связей с Пекином и Москвой провели встречу с министром иностранных дел Китая Ван И и с российским высокопоставленным чиновником Юрием Трутневым, пишет Newsweek.