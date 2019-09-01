Time: «противоречивые сигналы» от администрации Трампа сбивают Киев с толку

Непоследовательные шаги администрации президента США Дональда Трампа, который конфликтует со своими советниками по поводу Украины, приводят украинские власти в замешательство, признался в интервью журналу Time секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Вместе с тем, по словам Данилюка, Киев рассчитывает выстраивать отношения с Вашингтоном на основе взаимных интересов, в том числе — крайне отрицательного отношения обеих столиц к проекту газопровода «Северный поток — 2».

Риторика администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Украине на этой неделе повергла в замешательство многих украинских политиков. Об этом в интервью журналу Time поведал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.



Как напоминает обозреватель Time, господин Данилюк в среду провёл в Киеве встречу со своим американским коллегой, советником президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который заверил его, что Вашингтон намерен наращивать поддержку в адрес Киева, в том числе и в военном плане. Между тем, уже на следующий день американские СМИ сообщили, что Трамп попросил Болтона и других чиновников своей администрации приостановить запланированное ранее предоставление Украине помощи общим объёмом $250 млн и сначала провести официальное расследование, дабы определить, отвечает ли такая поддержка интересам США.



«Всё пошло в другом направлении», — прокомментировал подобные «расхождения» в политике администрации Трампа Александр Данилюк. Как подчеркнул чиновник в беседе с журналистом Time, в ходе его встречи с Болтоном последний о планах Вашингтона как-либо пересмотреть вопрос о выделении Украине помощи не упоминал. «Эта тема не поднималась, — цитирует журнал Данилюка. — Напротив, мы осбуждали, как бы нам нарастить сотрудничество. На мой взгляд, военная помощь в адрес Украины по определению отвечает интересам США, учитывая ту стратегическую роль, которую Украина играет для региона. И если уж на то пошло, поддержку хорошо бы было нарастить».



Как подчёркивается в материале Time, «противоречивые сигналы» от администрации Трампа стали очередным признаком существования определённых разногласий между Трампом и его главными советниками: попытки последних занять более жёсткую позицию по отношению к России регулярно натыкаются на противодействие со стороны президента.



Сообщения СМИ о попытке Трампа затормозить предоставление Украине очередного пакета помощи, уже получившего одобрение конгресса, были восприняты представителями Демократической партии США в Вашингтоне «с возмущением». В частности, член комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендез заявил в четверг, что Трампу «следует перестать так печься о том, как бы не расстроить Владимира Путина, и начать отстаивать приоритетные интересы США в области национальной безопасности».



Как подчёркивается в материале Time, американский лидер также постарался избегать критических высказываний в отношении господина Путина и в ходе состоявшегося на этой неделе саммита «Большой семёрки» — так, в ответ на просьбу журналиста объяснить его желание добиться возвращения России в данный клуб стран, Трамп высказал обвинения в адрес своего предшественника Барака Обамы, который, по мнению президента, дал Владимиру Путину себя «обхитрить», в результате чего у Обамы, «так сказать, и отобрали Крым».



Когда журналист Time попросил прокомментировать эти заявления Трампа Александра Данилюка, тот «взял долгую паузу, по всей видимости, силясь подобрать слова», говорится в статье. «У нас есть абсолютно чёткая позиция, — в итоге ответил украинский чиновник. — Россию исключили из «Большой семёрки» потому, что демократические государства не могут сидеть за одним столом с откровенным агрессором. О чём с ним говорить? Как можно обсуждать мировые проблемы с человеком, который развязал войну и отхватил себе территорию в самом центре Европы?».



Отношения между Вашингтоном и Киевом дополнительно осложняют попытки личного юриста господина Трампа Руди Джулиани заставить украинские власти начать расследование в отношении политических противников американского президента, пишет Time. Как поясняет обозреватель журнала, американские СМИ на прошлой неделе сообщили, что Джулиани призывал украинских чиновников разобраться с деловыми операциями, которые проводил на Украине Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.



Как пояснил в интервью Time, господин Данилюк, украинское правительство старается избегать любых шагов, которые могут быть восприняты как попытка вмешательства во внутренние дела США. «Мы вмешиваться не будем. Зачем нам это?», — заявил секретарь Совбеза Украины.



По словам господина Данилюка, правительство президента Украины Владимира Зеленского будет пытаться выстраивать отношения с США на основе взаимных интересов. Одной из подобных областей является строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию в обход Украины: как поведал журналисту Time Данилюк, когда проект будет завершён, Украина по сути будет терять около $3 млрд в год вследствие прекращения транзита газа через страну. Газопровод неоднократно критиковал и президент Трамп, который, среди прочего, утверждал, что проект сделает Германию «пленницей» российских интересов и призывал Берлин закупать сжиженный природный газ в США.



По словам господина Данилюка, он подробно обсудил вопрос «Северного потока — 2» на своей встрече с Джоном Болтоном и призвал американскую сторону ввести экономические санкции против газопровода. «Болтон проявил большое участие, — рассказал чиновник в интервью Time. — Он понимает, что «Северный поток — 2» нанесёт США вред».