SCMP: Китай укрепляется на «бывшем заднем дворе» России

Китай наращивает своё военное и экономическое присутствие на «бывшем заднем дворе» России в Центральной Азии, в частности, в тех частях этого региона, которые традиционно считались сферой российского влияния, пишет South China Morning Post. По мнению аналитиков, подобное развитие событий может вызвать обеспокоенность в Москве.

И хотя Россия сохраняет серьёзное влияние во многих бывших советских республиках, КНР, однако, постепенно наращивает своё военное и экономическое влияние в Таджикистане, в частности, в отдалённых, горных районах на западной границе, где власть центрального правительства слаба.

13 августа Пекин завершил восьмидневные совместные учения на востоке Таджикистана, в малонаселённой Горно-Бадахшанской автономной области, граничащей с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом и Афганистаном. С обеих сторон в манёврах участвовали 1200 военных.

В предыдущий раз, три года назад, в подобных учениях участвовали 10 тыс. солдат. Однако, несмотря на эту разницу, в ходе нынешних манёвров были опробованы передовые летательные аппараты и технологии наземной разведки для наблюдения за территорией.

Горно-Бадахшанская автономная область имеет стратегическое значение для Китая, который обеспокоен тем, что «пористые» границы этого региона могут быть использованы для ввоза наркотиков и проникновения боевиков-исламистов в Синьцзян-Уйгурский автономный район, где стратегия по дерадикализации уже привела к отправке миллиона местных мусульман в исправительные лагеря, утверждается в статье.

Кроме того, Горно-Бадахшанская автономная область, которая давно уже страдает от беззакония и вспышек насилия, также находится на торговых маршрутах. Последние Китай надеется развить в рамках инициативы «Один пояс — один путь» — главного плана Пекина по расширению своего влияния в мире посредством инфраструктуры, торговли и инвестиций.

По мнению наблюдателей, другие республики Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Киргизия, скорее всего, останутся в орбите российского влияния. Между тем с Таджикистаном Китай постепенно налаживает более тесные связи в сфере безопасности.

В феврале Министерство обороны КНР опровергло информацию о том, что Пекин строит базу и размещает войска в этой стране, но при этом оборонное ведомство выступило в защиту своих всё более тесных военных связей с Душанбе, говорится в статье.

Китай уже давно проявляет интерес к сфере безопасности Таджикистана, а в 2016 году он согласился финансировать не только 11 пограничных застав, расположенных вдоль афганской границы, но и тренировочный центр для пограничников.

Пекин уже обошёл Россию в экономическом плане, став для Душанбе в 2016 году крупнейшим иностранным инвестором. В 2017 году прямые инвестиции Китая в экономику Таджикистана составили $95 млн. Пекин также стал третьим по величине торговым партнёром Душанбе. А в 2018 году объём двусторонней торговли составил около $1,5 млрд, пишет South China Morning Post.