SCMP: Китай укрепляется на «бывшем заднем дворе» России
Итальянская фракция «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия заключили политическое соглашение, чтобы сформировать новое правительство с Джузеппе Конте во главе.
Главный тренер «Браги» в преддверии ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» поделился мнением о силе соперника.
Около 25 тыс. школьников стали участниками городской программы «Московская смена». В этом году она охватила 246 площадок, включая 132 школы, 27 спортшкол и 87 организаций соцобслуживания.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по приостановке работы парламента.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с НСН рассказал о перспективах своего предложения ввести «первосентябрьский капитал».
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого киевский суд освободил из-под стражи, в интервью RT рассказал о поддержке со стороны коллег.
В Москве состоится «Марафон успешных школьников». Его проведут 7 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ, сообщает НСН.
Российские волейболистки в матче четвёртого тура группы D на чемпионате Европы победили команду Испании.
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что инфраструктура всей Украины находится в изношенном состоянии.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского об условиях переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в европейской части страны.
Главный тренер португальской «Браги» Са Пинту перед повторным поединком с московским «Спартаком» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы заявил, что его команде нельзя опираться на результат первой игры.
Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Костюк заявил, что в настоящий момент рассматриваются четыре кандидата на пост главы МВД.
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намерен продолжить заниматься журналистикой после освобождения из-под стражи. Об этом он рассказал в интервью RT.
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала московский «Локомотив» компенсировать затраты на лечение экс-футболисту команды Дмитрию Тарасову.
В результате нападения вооружённых людей на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус погибли не менее 26 человек, 11 получили ранения, сообщает AFP.
В Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста.
Испанец Анхель Мадрасо из команды Burgos BH победил на пятом этапе шоссейной велогонки «Вуэльта».
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки.
Команда Олега Знарка в овертайме уступила «Адмиралу» в товарищеской встрече.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала сообщения о том, что долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун главой Минздрава набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубу не удалось договориться о переходе братьев Миранчук из «Локомотива» в нынешнее трансферное окно, однако не исключил повторных попыток.
В МЧС по Новосибирской области заявили, что спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения стены здания в Новосибирске.
Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв пока не получал предложений о бое с мексиканцем Саулем Альваресом.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву пришло молодое бабье лето, и спрогнозировал приход классического в сентябре.
Ряд матчей Открытого чемпионата США по теннису начнётся с задержкой из-за непогоды.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев, что является рекордом среди всех украинских президентов. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила регистрацию депутатов Верховной рады.
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над командой Испании (74:55) в товарищеском матче перед чемпионатом мира.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
При разливе щёлочи на предприятии «Илим» в Братске Иркутской области пострадали три человека.
Генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что Москва и Нью-Дели подписали меморандум по сервисному обслуживанию самолётов марки МиГ в Индии.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что понимает, как обыграть португальскую «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти острова Пуэрто-Рико, принадлежащего Соединённым Штатам.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал прощальное видеообращение перед уходом со своего поста.
Первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Греков подтвердил получение денежной благодарности от футболиста.
США обеспокоены проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил в ходе брифинга в Киеве советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович выписан из больницы после прохождения первого курса химиотерапии.
Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало. Об этом сообщил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко на авиасалоне МАКС-2019.
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» девятерых жителей Иркутской области за их действия при паводке.
Московский «Спартак» сделал предложение турецкому «Галатасараю» по трансферу сенегальского нападающего Мбайе Дьяну.
Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
Глава Лейбористской партии Джереми Корбин подверг критике решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по приостановке работы парламента, назвав его угрозой демократии.
Агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Краснодара».
Государственный департамент заявил, что США откроют в столице Колумбии временный дипломатический офис по делам Венесуэлы.
На дорогах Московской области планируют установить светоотражающие элементы — катафоты. Они появятся на разделительных полосах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Омская область прошла конкурсный отбор на получение в 2020—2022 годах субсидий из федерального бюджета в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Губернатор Тюменской области Александр Моор внëс поправки в бюджет на 2019 год, сообщает Nashgorod.ru.