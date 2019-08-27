Independent: время не только делу — в Британии обнаружили отставание от Европы по количеству праздников

Британцы выявили у себя огромное отставание от других стран ЕС по количеству государственных праздников, сообщает Independent. Оказывается, некоторые соседи по Европе отдыхают чуть ли не в два раза больше, чем англичане. В связи с этим профсоюзный центр в Великобритании призвал увеличить количество официальных выходных до 12.

По сравнению с остальными странами Европейского союза у рабочих в Англии и Уэльсе меньше всего государственных праздников в году, а именно восемь, пишет Independent. При этом в среднем по ЕС у граждан по 12 официальных выходных.

В Швеции их 13, то есть почти на неделю больше, чем у британцев, отмечает автор статьи. В Словакии, Словении, Финляндии и на Кипре — 15, а это уже практически в два раза больше, чем у жителей туманного Альбиона.

Профсоюзный центр в Великобритании под названием Конгресс тред-юнионов считает, что количество государственных праздников нужно увеличить до 12. Генеральный секретарь организации Френсис О'Грейди полагает, что рабочие люди должны пользоваться благами технологического прогресса и проводить больше времени с семьёй и друзья, имея при этом достойный заработок. Но вместо этого интенсивность работы только растёт.

Так же было озвучено предложение предоставлять отгулы или премии тем, кто будет работать в официальные выходные. Но пока конкретных планов насчёт того на какие дни их назначить нет, отмечает Independent.