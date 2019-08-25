Fox News: в США королеву красоты лишили титула за поддержку Трампа

За несколько дней до конкурса «Мисс Америка» победительницу конкурса красоты «Мисс Невада» Кэти Уилльямс лишили титула из-за публикации поста в поддержку президента США Дональда Трампа, сообщает Fox News. По словам Уилльямс, подобное решение является политически мотивированным.

Участница боевых действий и сторонница консервативных взглядов, королева красоты штата Невада была лишена своего титула всего за несколько дней до конкурса «Мисс Америка».

КЭТИ ДЖО УИЛЛЬЯМС, экс мисс Невада — 2019: Меня официально лишили права участвовать в «Мисс Америка».

Я просто не понимаю, как можно подвергать цензуре кого-то с консервативными взглядами.

Меня зовут Кэти Уилльямс, я бывшая мисс Невада — 2019. Меня официально лишили моего титула.

Экс мисс Невада утверждает, что её дисквалифицировали, после того как она отказалась удалить из соцсетей пост политической направленности, в котором она выражала поддержку деятельности президента.

Прямо сейчас у нас в гостях бывшая мисс Невада — 2019 Кейти Джо Уилльямс. Здравствуйте, Кейти Джо. Спасибо, что пришли к нам на передачу.

КЭТИ ДЖО УИЛЛЬЯМС: Здравствуйте. Спасибо, что позвали.

Мы рады вас видеть. Итак, расскажите, почему вас лишили титула.

КЭТИ ДЖО УИЛЛЬЯМС: Знаете, всё это — такая странная история. В апреле я пришла участвовать в конкурсе. Я хотела продемонстрировать разные стороны своей личности и показать другим девушкам, что они тоже могут просто быть собой, отличаться от других. Спустя какое-то время из наших телефонных бесед и переписок по электронной почте с координатором стало ясно, что организаторы явно относятся ко мне предвзято из-за моих политических взглядов.

Вы знаете, другие участницы конкурса делились в социальных сетях своими более либеральными взглядами, и к ним никакие меры не принимались. Однако всё это началось, как только я выложила фотографию в бейсболке с надписью «Трамп-2020».

В заявлении организаторов конкурса сказано: «Кэти Уилльямс искажает факты… Всё это никак не связано с её личными политическими взглядами… Конкурс «Мисс Америка» вне политики… До того как она стала участницей конкурса, Уилльямс как в устной, так и в письменной форме подтвердила, что понимает эти правила». Таким образом, некоторые наши зрители могут сказать: «Правила есть правила». Что бы вы на это ответили?

КЭТИ ДЖО УИЛЛЬЯМС: Да, я понимаю. Безусловно, я знаю, что у них есть на это право. Я понимаю их слова, разумеется, я читала заявление. Но как я и сказала, они могут сколько угодно говорить, что вне политики, но когда другие участницы делились более либеральными взглядами, к ним не были приняты меры. Они до сих пор носят свои короны и ленты. Но за несколько дней до конкурса, когда я уже должна была быть в отеле, они просто лишили меня моих короны и титула.