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Welt: протекционизм Трампа грозит Германии экономическим кошмаром

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Незадолго до саммита G7 Дональд Трамп вновь пригрозил ЕС вводом пошлин на автомобили, пишет Die Welt. Отмечается, что такой шаг особенно сильно ударит по Германии, которая рискует терять более €18 млрд ежегодно. Согласно оценкам экономических экспертов, протекционизм Трампа негативно отражается на глобальном экономическом росте и может спровоцировать мировой торговый кризис.
Welt: протекционизм Трампа грозит Германии экономическим кошмаром
Reuters

Те, кто хочет чего-либо добиться от Дональда Трампа, должны организовать с ним персональную встречу — и, несмотря на все усилия, большинству европейцев не удаётся этого сделать, пишет Die Welt.

В июле 2018 года бывшему тогда председателем Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру удалось договориться с Трампом о торговых переговорах, однако с тех пор они так и не начались. Вместо этого американский президент опять пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили.
«ЕС ещё хуже Китая, только меньше. Они ужасно с нами обращаются: барьеры, пошлины, налоги», — приводит издание слова Трампа, сказанные им в минувший четверг, в ходе выступления в Нью-Гэмпшире.
 
Die Welt напоминает, что в мае Трамп отложил ввод дополнительных тарифов на автомобили, однако такой шаг по-прежнему рассматривается в качестве возможного. Для Германии введение пошлин стало бы кошмаром, считает издание, особенно в свете и без того ослабевающей экономики. Согласно оценке мюнхенского института экономических исследований, в таком случае ФРГ будет терять более €18 млрд в год.
 
Тем не менее Ангела Меркель не стремится к более частым контактам с Трампом, поскольку знает, что они только навредят положению дел в ЕС, отмечает Die Welt. Американский лидер критикует Германию чаще любого другого союзника США: бельмом на глазу для него является не только немецкий экспорт, но и «Северный поток — 2» и слишком низкие (по его мнению) военные расходы. ФРГ остаётся единственной страной G7, которую Трамп пока ни разу не посетил.
 
Кроме того, в последнее время охладились и отношения Вашингтона с Парижем: недавно Трамп раскритиковал Макрона за поддержку идеи цифрового налога, который ударит по американским технологическим гигантам. В ответ президент США пригрозил введением пошлин на французское вино.
 
Между тем последствия протекционизма Трампа уже начинают проявляться, отмечает издание: согласно данным МВФ, экономический рост промышленных держав сократился на 0,4%. По мнению руководителя мюнхенского института экономических исследований Клеменса Фюста, возрастает риск глобального торгового и валютного кризиса.
 
Брюссель пытается наладить контакты с Белым домом: недавно США и ЕС заключили соглашение, по которому были устранены пошлины в торговле говядиной. Европейские политики не паникуют, поскольку сейчас Трамп занят своим основным противником — Китаем. Однако в долгосрочной перспективе небольшие подачки не защитят ЕС от атаки Трампа, считает Die Welt: в Брюсселе понимают, что после Китая следующей целью Вашингтона может стать ЕС. 
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