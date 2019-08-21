Welt: протекционизм Трампа грозит Германии экономическим кошмаром

Незадолго до саммита G7 Дональд Трамп вновь пригрозил ЕС вводом пошлин на автомобили, пишет Die Welt. Отмечается, что такой шаг особенно сильно ударит по Германии, которая рискует терять более €18 млрд ежегодно. Согласно оценкам экономических экспертов, протекционизм Трампа негативно отражается на глобальном экономическом росте и может спровоцировать мировой торговый кризис.

Те, кто хочет чего-либо добиться от Дональда Трампа, должны организовать с ним персональную встречу — и, несмотря на все усилия, большинству европейцев не удаётся этого сделать, пишет Die Welt.

В июле 2018 года бывшему тогда председателем Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру удалось договориться с Трампом о торговых переговорах, однако с тех пор они так и не начались. Вместо этого американский президент опять пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили.

«ЕС ещё хуже Китая, только меньше. Они ужасно с нами обращаются: барьеры, пошлины, налоги», — приводит издание слова Трампа, сказанные им в минувший четверг, в ходе выступления в Нью-Гэмпшире.

Die Welt напоминает, что в мае Трамп отложил ввод дополнительных тарифов на автомобили, однако такой шаг по-прежнему рассматривается в качестве возможного. Для Германии введение пошлин стало бы кошмаром, считает издание, особенно в свете и без того ослабевающей экономики. Согласно оценке мюнхенского института экономических исследований, в таком случае ФРГ будет терять более €18 млрд в год.

Тем не менее Ангела Меркель не стремится к более частым контактам с Трампом, поскольку знает, что они только навредят положению дел в ЕС, отмечает Die Welt. Американский лидер критикует Германию чаще любого другого союзника США: бельмом на глазу для него является не только немецкий экспорт, но и «Северный поток — 2» и слишком низкие (по его мнению) военные расходы. ФРГ остаётся единственной страной G7, которую Трамп пока ни разу не посетил.

Кроме того, в последнее время охладились и отношения Вашингтона с Парижем: недавно Трамп раскритиковал Макрона за поддержку идеи цифрового налога, который ударит по американским технологическим гигантам. В ответ президент США пригрозил введением пошлин на французское вино.

Между тем последствия протекционизма Трампа уже начинают проявляться, отмечает издание: согласно данным МВФ, экономический рост промышленных держав сократился на 0,4%. По мнению руководителя мюнхенского института экономических исследований Клеменса Фюста, возрастает риск глобального торгового и валютного кризиса.

Брюссель пытается наладить контакты с Белым домом: недавно США и ЕС заключили соглашение, по которому были устранены пошлины в торговле говядиной. Европейские политики не паникуют, поскольку сейчас Трамп занят своим основным противником — Китаем. Однако в долгосрочной перспективе небольшие подачки не защитят ЕС от атаки Трампа, считает Die Welt: в Брюсселе понимают, что после Китая следующей целью Вашингтона может стать ЕС.