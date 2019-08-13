Daily Telegaph рассказала, как «сонный» норвежский городок стал ареной шпионской войны Моквы и Осло

Норвежский город Киркенес на границе с Россией издавна славился своими тёплыми отношениями с соседним государством, пишет Daily Telegaph. Однако развернувшаяся на его территории в последние годы шпионская война разрушила тесные связи двух стран, заставив платить по счетам местных жителей, отмечает издание. При этом жители приграничного города винят в происходящем исключительно собственное правительство, обращает внимание газета.

Когда Фруде Берг служил в пограничной охране неподалёку от норвежского города Киркенес в 1990—2000-х годах, отношения Норвегии с Россией были так хороши, что он занимался совместным патрулированием и ходил на рыбалку вместе с коллегами по ту сторону границы, пишет Daily Telegraph.

«Однако в последние годы город численностью 3,5 тыс. человек на арктическом побережье Норвегии оказался в центре геополитической шахматной партии между НАТО и Россией», — отмечает издание, добавляя, что Фруде Берг после обвинения в шпионаже и заключения под стражу на 14 лет в Москве стал в этой игре первой пешкой.

Цену за превращение «сонного» норвежского городка, расположенного в 130 милях (около 209 км. — ИноТВ) от Мурманска, в эпицентр «шпионской войны с Россией» приходится платить местным жителям, приложившим немало усилий для развития торговли и культурного обмена между двумя странами. Как передаёт газета, один из них даже судится с норвежской разведкой за потерю бизнеса в России.

По словам мэра города Киркенес Руне Рафаэльсона — давнего друга Фруде Берга, «если у Норвегии и есть действительно острый вопрос в области внешней политики, он находится здесь». По его убеждению, главной проблемой для Осло является не членство в ЕС или мир на Ближнем Востоке, а взаимоотношения с «интересным и сложным соседом под названием Россия».

Как рассказывает газета, Киркенес славился тёплыми отношениями с Россией ещё во времена холодной войны, а после распада СССР двусторонние связи стали ещё теснее. Однако начатая Москвой кампания военной модернизации, всё более «напористая» внешняя политика и присоединение Крыма изменили положение дел. Направленные друг против друга военные манёвры и операции радиотехнической разведки стали обычным делом. Этой весной Россия неоднократно проводила вблизи норвежских берегов испытания ракет, а Норвегия и Финляндия обвиняли её в создании помех сигналам GPS во время военных учений НАТО. Белуху в упряжке, обнаруженную в норвежском Хаммерфесте, окрестили «российским китом-шпионом». А в июле недалеко от Мурманска загорелся подводный аппарат, способный, как утверждается, перехватывать информацию, идущую по кабелям на дне.

Норвегия, в свою очередь, в 2018 году провела у себя масштабные военные учения НАТО и разместила на своей территории иностранные войска, а США оплатили модернизацию радиолокационной станции Вардё близ Киркенеса и начали совместный сбор разведданных. Многие полагают, что Вашингтон также начал требовать от Норвегии предоставления более обширной информации о российском Северном флоте, и в этом отношении Киркенес, многие жители которого работали по обе стороны границы, с давних пор был «плодородной почвой» для вербовки.

Одним из таких завербованных сотрудников стал Фруде Берг, начавший в 2015 году снабжать российского информатора конвертами с наличностью, несмотря на дурные предчувствия, пишет газета. Осенью 2017 года норвежские спецслужбы уговорили Берга выполнить для них последнее поручение, взывая к его патриотизму. Однако русский информатор оказался двойным агентом, и Берг был арестован на выходе из отеля «Метрополь» в Москве с конвертом, в котором находилось €3 тыс.

По словам жены Берга Аниты, семья, полагавшая, что Фруде уехал в Москву для встречи с друзьями, узнала о его аресте и подозрении в шпионаже спустя несколько дней. Супруга арестованного норвежца винит военную разведку в легкомысленном использовании Берга в собственных целях, а также в саботаже «долгих лет конструктивного сотрудничества» между Киркенесом и Россией.

При этом Берг стал не единственной жертвой предположительного «промаха» норвежских спецслужб, отмечает издание. В 2015 году бизнесмен Альте Берге был допрошен агентами ФСБ, выдворен из России и потерял контракт с крупной российской фирмой после того, как получил предложение о работе на норвежскую разведку и отклонил его. Сегодня Берге пытается взыскать с правительства своей страны £12 млн, утверждая, что неоднократные контакты с ним агента норвежской разведки убедили ФСБ в том, что он и один из его сотрудников — шпионы.

«Норвежцы повели себя крайне непрофессионально и глупо, — считает Берге. — Похоже, что они находились под чьим-то давлением и срочно пытались что-то выяснить».

Как подчёркивает газета, несмотря на обилие в Киркенесе российских агентов, благодаря которым Москва и узнала о связях норвежцев с разведкой, местные жители в основном возлагают вину за разрыв «тесных связей» по обе стороны границы, над укреплением которых работали люди вроде Берга, на собственную страну. По мнению редактора киркенесского новостного ресурса Barents Observer Томаса Нильсена, отношение местных жителей напоминает «стокгольмский синдром». По его словам, симпатия жителей приграничной зоны к России объясняется ещё и £140 млн ежегодных вложений России в местную экономику.

Как сообщается, сегодня Норвегия и Россия рассматривают вопрос обмена пленными для отправки страдающего от диабета и высокого давления Фруде Берга домой. Поскольку в руках Норвегии нет пленников, подобных удерживаемым Россией, идёт вопрос об организации «трёхсторонней сделки» с участием союзнической державы — вероятно, США.