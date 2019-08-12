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Глава МИД Британии: Лондон задействует «поправку Магнитского» после брексита

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После выхода из ЕС британское правительство намерено ввести в действие «поправку Магнитского», предусматривающую заморозку активов и запрет на въезд за нарушение прав человека. Об этом в статье для The Daily Telegraph пишет министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб. В результате, по его словам, Великобритания перестанет быть «безопасным убежищем для тех, кто наживается на чужих страданиях».
Глава МИД Британии: Лондон задействует «поправку Магнитского» после брексита
Reuters

Британские власти намерены использовать так называемую поправку Магнитского, предусматривающую введение санкций за нарушение прав человека, после завершения процедуры брексита. Об этом в своей статье для The Daily Telegraph пишет министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.

Правительство Бориса Джонсона взяло курс на «глобальную Британию». Иными словами, Лондон собирается укреплять экономические и политические связи не только со своими европейскими союзниками, но и другими мировыми игроками, поясняет чиновник.
 
По словам Рааба, идея «глобальной Британии» среди прочего включает продвижение западных ценностей. Поэтому на встрече с канадской коллегой Христей Фриланд он обсудил защиту свободы слова в СМИ и ознакомился с опытом Оттавы, которая уже применяет собственный закон Магнитского.    
 
«После того как покинем ЕС и начнём самостоятельно контролировать наши санкционные правила, наше правительство введёт в действие «поправку Магнитского» из закона о санкциях Великобритании. Это означает, что нарушители прав человека, где бы они ни находились, столкнутся с последствиями за свои действия  все активы, которые они хранят в Соединённом Королевстве, будут заморожены, и им будет запрещён въезд в страну. Мы позаботимся о том, чтобы глобальная Британия не была безопасным убежищем для тех, кто наживается на чужих страданиях», — подчёркивает политик.
 
Рааб также обращает внимание на то, что после брексита «глобальной Британии» необходимо не ограничиваться старыми партнёрами, Канадой и США, а развивать отношения со странами Азии и Латинской Америки. Именно поэтому в число 22 стран, которые он посетил в последние несколько дней, входили Таиланд и Мексика.  
 
«Куда бы я ни отправился, я везу с собой оптимистическое послание премьер-министра. Мы останемся сильными европейскими партнёрами. Но перед нами более широкий мир, который необходимо открыть заново», — отмечает глава МИД Британии.
 
«Вместе мы можем и будем делать больше для укрепления глобального процветания, стабильности и защиты наших общих ценностей свободы, демократии и терпимости. Так давайте постараемся, вновь приобретём национальную уверенность в собственных силах и воспользуемся огромными возможностями, которые ждут нас впереди», — заключает Доминик Рааб.
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