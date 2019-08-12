Глава МИД Британии: Лондон задействует «поправку Магнитского» после брексита

После выхода из ЕС британское правительство намерено ввести в действие «поправку Магнитского», предусматривающую заморозку активов и запрет на въезд за нарушение прав человека. Об этом в статье для The Daily Telegraph пишет министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб. В результате, по его словам, Великобритания перестанет быть «безопасным убежищем для тех, кто наживается на чужих страданиях».

Британские власти намерены использовать так называемую поправку Магнитского, предусматривающую введение санкций за нарушение прав человека, после завершения процедуры брексита. Об этом в своей статье для The Daily Telegraph пишет министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб.

Правительство Бориса Джонсона взяло курс на «глобальную Британию». Иными словами, Лондон собирается укреплять экономические и политические связи не только со своими европейскими союзниками, но и другими мировыми игроками, поясняет чиновник.

По словам Рааба, идея «глобальной Британии» среди прочего включает продвижение западных ценностей. Поэтому на встрече с канадской коллегой Христей Фриланд он обсудил защиту свободы слова в СМИ и ознакомился с опытом Оттавы, которая уже применяет собственный закон Магнитского.

«После того как покинем ЕС и начнём самостоятельно контролировать наши санкционные правила, наше правительство введёт в действие «поправку Магнитского» из закона о санкциях Великобритании. Это означает, что нарушители прав человека, где бы они ни находились, столкнутся с последствиями за свои действия — все активы, которые они хранят в Соединённом Королевстве, будут заморожены, и им будет запрещён въезд в страну. Мы позаботимся о том, чтобы глобальная Британия не была безопасным убежищем для тех, кто наживается на чужих страданиях», — подчёркивает политик.

Рааб также обращает внимание на то, что после брексита «глобальной Британии» необходимо не ограничиваться старыми партнёрами, Канадой и США, а развивать отношения со странами Азии и Латинской Америки. Именно поэтому в число 22 стран, которые он посетил в последние несколько дней, входили Таиланд и Мексика.

«Куда бы я ни отправился, я везу с собой оптимистическое послание премьер-министра. Мы останемся сильными европейскими партнёрами. Но перед нами более широкий мир, который необходимо открыть заново», — отмечает глава МИД Британии.

«Вместе мы можем и будем делать больше для укрепления глобального процветания, стабильности и защиты наших общих ценностей свободы, демократии и терпимости. Так давайте постараемся, вновь приобретём национальную уверенность в собственных силах и воспользуемся огромными возможностями, которые ждут нас впереди», — заключает Доминик Рааб.