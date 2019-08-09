Polskie Radio: в Кракове арестовали 24 преступников чеченской и армянской национальности

Несколько десятков польских полицейских участвовало в акции ареста 24 преступников — в подавляющем большинстве мужчин армянской и чеченской национальности, которые хотели перенять контроль над торговлей на рынках в польском городе Краков, сообщает Polskie Radio. Часть из них находилась нелегально на территории Польши и обладала предметами, запрещенными польским правом.
В среду районный суд вынес решение о трёхмесячном аресте в отношении 24 задержанных в понедельник около торгового центра M1 в Кракове мужчин армянской и чеченской национальности. В целом состоялось 26 арестных заседаний, однако в отношении двух человек не был применён арест, сообщает Polskie Radio.
Как заявил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Кракове, прокурор Януш Хнатко, было возбуждено следствие в отношении лиц, которые в Кракове и других польских местностях действовали в организованной группе, цель которой состояла в осуществлении финансовых преступлений.
Задержанных обвиняют прежде всего в том, что в понедельник действуя в рамках организованной группы вооруженного характера, которая была намерена совершить преступления, они пытались участвовать в избиении других лиц, используя опасные предметы — такие как огнестрельное оружие и телескопические дубинки. Таким образом они подвергали их опасности потери жизни или нанесения тяжкого вреда здоровью.
Следствие касалось 26 лиц, 22 из которых являются представителями армянской или чеченской национальности, а на территории Польши они находились нелегально, либо на основании вида на жительство. Ни один из задержанных, кроме одного человека, не признал себя виновным в совершении предполагаемых преступлений. Все дали показания. Прокуратура, в связи с интересами следствия, не раскрывает их содержания. Всем задержанным грозит наказание до 12 лет заключения, отмечает портал.
В акции ареста принимало участие несколько десятков полицейских, а также полицейские антитеррористы. В автомобилях, на которых приехали задержанные, были найдены предметы, запрещенные польским правом.
Polskie Radio рассказывает, что рядом с торговым центром M1 должна была состояться стрелка российских граждан, в основном чеченской национальности, с краковскими псевдоболельщиками футбольно клуба Cracovii. Стало известно, что лица кавказской национальности хотят ппинять контроль над торговлей на рынках в городе, что в свою очередь на понравилось псевдоболельщикам. О планированной встрече узнала полиция, резюмирует Polskie Radio.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности (КГБ) поручил спецслужбам республики вести прослушку «цивилизованно», не нарушать свободу общения граждан и не допускать утечки информации.
Заместитель директора по науке Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, академик РАН Баграт Алекян в беседе с «Российской газетой» рассказал о развитии стентирования внутренней сонной артерии в России.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал призыв депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера разрешить вопрос российских займов царских времён.
Председатель нижней палаты польского парламента (сейма) Марек Кухчиньский ушёл в отставку из-за скандала с использованием государственных самолётов для личных поездок, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Малгожату Кидаву-Блоньскую.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал новость, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Заслуженный учитель России директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что предварительный национальный стандарт на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.
В железнодорожном терминале «Аэроэкспресс» на Павелецком вокзале 12 августа открывается фотовыставка документального телеканала RTД «Истории, о которых стоит рассказывать», которая продлится три месяца.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что шахтёры в подконтрольной Украине части Донецкой области вновь перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате.