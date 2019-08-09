Polskie Radio: в Кракове арестовали 24 преступников чеченской и армянской национальности

Несколько десятков польских полицейских участвовало в акции ареста 24 преступников — в подавляющем большинстве мужчин армянской и чеченской национальности, которые хотели перенять контроль над торговлей на рынках в польском городе Краков, сообщает Polskie Radio. Часть из них находилась нелегально на территории Польши и обладала предметами, запрещенными польским правом.

В среду районный суд вынес решение о трёхмесячном аресте в отношении 24 задержанных в понедельник около торгового центра M1 в Кракове мужчин армянской и чеченской национальности. В целом состоялось 26 арестных заседаний, однако в отношении двух человек не был применён арест, сообщает Polskie Radio.



Как заявил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Кракове, прокурор Януш Хнатко, было возбуждено следствие в отношении лиц, которые в Кракове и других польских местностях действовали в организованной группе, цель которой состояла в осуществлении финансовых преступлений.



Задержанных обвиняют прежде всего в том, что в понедельник действуя в рамках организованной группы вооруженного характера, которая была намерена совершить преступления, они пытались участвовать в избиении других лиц, используя опасные предметы — такие как огнестрельное оружие и телескопические дубинки. Таким образом они подвергали их опасности потери жизни или нанесения тяжкого вреда здоровью.



Следствие касалось 26 лиц, 22 из которых являются представителями армянской или чеченской национальности, а на территории Польши они находились нелегально, либо на основании вида на жительство. Ни один из задержанных, кроме одного человека, не признал себя виновным в совершении предполагаемых преступлений. Все дали показания. Прокуратура, в связи с интересами следствия, не раскрывает их содержания. Всем задержанным грозит наказание до 12 лет заключения, отмечает портал.



В акции ареста принимало участие несколько десятков полицейских, а также полицейские антитеррористы. В автомобилях, на которых приехали задержанные, были найдены предметы, запрещенные польским правом.



Polskie Radio рассказывает, что рядом с торговым центром M1 должна была состояться стрелка российских граждан, в основном чеченской национальности, с краковскими псевдоболельщиками футбольно клуба Cracovii. Стало известно, что лица кавказской национальности хотят ппинять контроль над торговлей на рынках в городе, что в свою очередь на понравилось псевдоболельщикам. О планированной встрече узнала полиция, резюмирует Polskie Radio.