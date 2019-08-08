Евродепутат: Европа рискует превратиться в музей для богатых китайцев — если не даст бой бюрократии

Относительно медленные темпы экономического роста ЕС по сравнению с США и Китаем могут привести к тому, что Европа, в конечном счёте, «превратится в музей для американцев и богатых китайцев», пишет в своей статье для Expressen евродепутат Йёрген Варборн. По его словам, эту тенденцию можно переломить, если Брюссель даст бой бюрократии, а также начнёт активно заниматься продавливанием договоров о свободной торговле.

Европа отстаёт от своих мировых конкурентов. По сравнению с США в Европе открыть предприятие в три раза дороже и на это уходит вдвое больше времени. Как ЕС в целом, так и отдельные его члены страдают от чрезмерной бюрократии и громоздких и порой излишних сводов правил. «Это наносит урон нашей конкурентоспособности, и мы уже сейчас видим последствия этой злокачественной политики. ЕС серьёзно недотягивает до других крупных мировых экономик», — пишет в своей статье для Expressen Йёрген Варборн.

В то время как за десять лет экономика ЕС выросла приблизительно на 15%, американская увеличилась на 70%, а Индия и Китай достигли ещё более выдающихся результатов — 80% и 400% соответственно. Рост экономики других стран выгоден ЕС, однако неравномерное развитие приведёт к трудностям, если Европа не предпримет ряд мер. «Наш регион отстаёт, и если эта тенденция продолжится, то мы потеряем как экономическое благосостояние, так и влияние», — предупреждает автор.

По мнению Варборна, Европа «рискует превратиться в музей для американцев и богатых китайцев, которым хочется смотреть на красивые здания и старинные произведения искусства». В то же время в Европе не появляется новых рабочих мест и не наблюдается рост благосостояния. Именно на этих проблемах европолитики должны заострить своё внимание в первую очередь. «Эта тенденция не высечена на камне, её можно обратить вспять», — уверен евродепутат.

Варборн предлагает уменьшить уровень бюрократии и дать бой запутанным сводам правил. По его словам, большая часть новых правовых норм, которые бьют по предприятиям, появилась по инициативе Брюсселя. «ЕС необходимо поставить перед собой цель снизить затраты фирм на несение нормативно-правового бремени, в то время как многие из существующих правил необходимо изменить или полностью упразднить», — считает автор.

В частности, по мнению евродепутата, ЕС необходимо сломить торговые барьеры и проводить политику свободной торговли. «ЕС нужно вложить много энергии и усилий, чтобы продвинуть новые договоры о свободной торговле. Наши страны — и не в последнюю очередь Швеция — абсолютно зависимы от успехов экспортных фирм, в то время как ЕС — это наша лучшая платформа, которая делает возможным увеличение объёмов мировой торговли. Торговая политика должна занять более приоритетное место — там ЕС может принести колоссальную пользу», — подчёркивает Варборн.

Вместе с тем автор стремится к тому, чтобы шведские компании могли честно конкурировать со своими коллегами. «Нам по-прежнему довольно далеко до справедливой конкуренции на рынке ЕС. Протекционистская политика отдельных стран и отсутствие должного уважения к совместно принятым правилам — это лишь некоторые из проблем. Нам необходимо избавиться от старомодных двойственных правил и создать справедливую конкуренцию между странами. Тогда нам удастся полностью раскрыть потенциал рынка ЕС», — пишет политик.

«Дороговизна и сложности ведения бизнеса в Европе — это не закон природы. Мы сами определяем предпринимательский климат, и вышеуказанную тенденцию можно обратить вспять. Однако для этого нужны политики, у которых есть возможности и желание сделать акцент на улучшении условий для наших предпринимателей. Европа не должна превратиться в музей для богатых китайцев», — подводит итог Йёрген Варборн.