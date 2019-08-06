Kresy: опрос показал возросшую ностальгию россиян по эпохе Брежнева

Согласно последнему опросу «Левада-центра», россияне считают черты советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов более позитивными, нежели современной российской власти, пишет польский журналист Кароль Казьмерчак. На портале kresy.pl он подчёркивает, что в последнее время по результатам опросов были замечены и другие тенденции: максимальный показатель ностальгии по СССР и самый высокий уровень позитивных оценок в отношении личности Иосифа Сталина.

Из социологического опроса, проведённого «Левада-Ценром» следует, что россияне видят больше преимуществ у советских властей на рубеже 70-х и 80-х годов под руководством Брежнева, нежели у нынешних властей России, пишет на портале kresy.pl польский журналист Кароль Казьмерчак.

Таковыми оказались результаты, несмотря на то, что заключительный период нахождения у власти в качестве Генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева в целом воспринимается как период так называемого «застоя» — экономической стагнации, недостатка на рынке товаров, окостенения и старения партийной и чиновничей элиты, подчёркивает автор.

Главные качества советской власти по мнению россиян, состояли в в том, что она была: близка к народу — 29% (далека — 7%); сильная и прочная — 25%; справедливая — 22%; законная — 20%; недальновидная — 18%.

Среди чаще всего называемых отличительных черт современной российской власти прозвучали следующие ответы: криминальная и коррумпированная — 31%; бюрократическая — 26%; далека от народа — 23% (близка — 4%); законная — 20%; сильная, прочная — 19%.

Опрос проводился 18–24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке 1605 человек городского и сельского населения в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ, отмечает журналист.

Кароль Казьмерчак напоминает, что согласно опросу, проведённому в декабре 2018 года, ностальгию по советскому государству испытывали две трети граждан России, что оказалось максимумом за последнее десятилетие. В апреле этого года в опросе «Левада-Центра» был также замечен самый высокий уровень позитивных оценок в отношении личности Иосифа Сталина начиная с 2001 года, резюмирует журналист.