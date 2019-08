Times: французское правительство начинает борьбу с засильем английского языка в рекламе

Французское правительство намерено принять суровые меры против авторов рекламы в интернете, использующих вместо французских слов английские аналоги, пишет Times. Как поясняет издание, согласно действующему законодательству, рекламные объявления должны содержать официально утверждённые французские термины вместо английских, однако в эпоху интернет-рекламы эти правила часто игнорируются.

Авторы рекламы во французских социальных сетях всё чаще используют вместо слова l’amour (любовь — ИноТВ) английское love, и эта тенденция «заставляет министров Макрона в отчаянии заламывать руки», — пишет Times. Для борьбы с этим явлением правительство намерено принять ряд суровых мер в рамках общей борьбы за сохранение языкового наследия страны.

По словам министра культуры Франции Франка Ристера, закон 25-летней давности ,согласно которому компании обязаны переводить иностранные слова в рекламных объявлениях на французский язык, будет подкреплён мерами по борьбе с распространением английского языка в интернет-рекламе.

«В условиях языковой глобализации наш долг — отказаться от любой тенденции к использованию единого языка и от ослабления языкового и культурного многообразия во Франции и других странах», — заявил Ристер.

Как пояснил министр, его цель — адаптировать закон к «цифровой эпохе». Однако если глава ведомства настаивает на эффективности принятого в 1994 году законодательства о переводе слов в рекламных объявлениях, критики считают, что помешать распространению английского ему не удалось.

Газета Le Figaro, к примеру, с осуждением напомнила о слогане компании Air France “France is in the air” (Франция витает в воздухе — ИноТВ), а также девизе сети супермаркетов Carrefour «Act for Food» (Действуй ради еды — ИноТВ). Газета насчитала 3 тыс. официально принятых согласно закону французских терминов, которые компании часто игнорируют. Так, рестораны фаст-фуда называют английским словом diners вместо официального restovites, а футбольные болельщики используют слово penalty вместо выражения tir de reparation.

Ежегодный доклад саморегулируемой организации профессионалов в области рекламы проанализировал 19, 323 рекламных объявления и обнаружил, что 4,8% из них содержат английские термины или без перевода на французский, или перевод дан столь мелким шрифтом, что его невозможно прочесть. При этом 40,7% рекламы с нарушениями было опубликовано в интернете, говорится в документе. По словам авторов доклада, нарушением является, к примеру, использование в рекламе хештега #love. Ассоциация раскритиковала рекламодателей за использование названия Les French Days для аналога американской «Чёрной пятницы», а также роста числа английских аббревиатур, таких как DIY, BAE (Before anyone else) или BFF (Best Friend Forever) в рекламе.

Если представители рекламной индустрии оправдывают свои решения необходимостью привлечения молодой аудитории, привыкшей к использованию английских слов в разговоре, то специалисты относят используемые в рекламе термины к «плохому английскому, который отбрасывает тень на великий и прекрасный английский язык».