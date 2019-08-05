France 24: С каждым годом в США растёт число преступлений на почве ненависти

Пока американская полиция проводит проверку, была ли стрельба в торговом центре города Эль Пасо преступлением на почве ненависти, множество исследований говорят о том, что число таких преступлений с 2015 года заметно выросло, пишет France 24. Авторы исследований утверждают, что большинство таких преступлений совершается белыми националистами, воспринявшими победу Трампа на прошлых президентских выборах, как успех собственного движения, сообщает издание.

Пока американская полиция проводит проверку, была ли стрельба в Эль Пасо, в результате которой погибли 20 человек, преступлением на почве ненависти, множество исследований говорят о том, что число таких преступлений с 2015 года заметно выросло, пишет France 24.

Как поясняет издание, пока мотивы нападавшего 21-летнего белого мужчины остаются неизвестными, однако в руки властей попал «манифест» с осуждением «вторжения латиноамериканцев в Техас», вероятно, написанный преступником.

Торговый центр, где произошла трагедия, пользуется у латиноамериканской диаспоры города, расположенного на границе с Мексикой, популярностью. Автор заявления заявил, что вдохновился терактом в двух мечетях новозеландского города Крастчёрч, в котором погиб 51 прихожанин, исполнитель которых опасался «замещения» белых европейцев выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки.

При этом преступления на почве ненависти с 2015 года происходят в Америке всё чаше, замечает телеканал. По последним подсчётам специалистов, в 2018 году число этих преступлений выросло на 9% в 30 главных городах страны, а их жертвами стали 2009 человек. В первые месяцы 2019 года также наблюдалась тенденция к росту таких преступлений.

По словам авторов доклада, основными мишенями становятся афроамериканцы, евреи, гомосексуалы и, в меньшей степени, представители латиноамериканской диаспоры. Последним трагическим примером стала стрельба в синагоге в городе Питтсбург в октябре 2018 года, жертвами которой стали 11 человек.

При этом исследователи предупреждают об угрозе продолжения насилия со стороны белых националистов в период избирательной кампании в преддверии президентских выборов 2020 года, сопровождающейся риторикой, способной разжечь ненависть.

По данным центра по борьбе с экстремизмом ассоциации Anti-defamation league (ADL), 54% смертей от в следствие экстремизма в стране за последние 10 лет были делом рук белых националистов, при этом точкой с которой начался подъём этой идеологии в США стали выступления в Шарлотсвилле в 2017 году.

В еще одном докладе, опубликованном Сетью исследования социальных наук двое американских исследователей возлагают вину за происходящее на правление Дональда Трампа, часто критикуемого за свою анти-иммигрантскую риторику. Хотя глава США ни разу не призывал к какой-либо форме прямого насилия, учёные проанализировали феномен, которому Сми дали название «эффекта Трампа». По мнению сотрудников ADL, белые националисты, многие из лидеров которых поддержали кандидатуру действующего президента на прошлых выборах, «интерпретировали успех Трампа как успех собственного движения», и с 2016 года перешли от онлайн активизма к действиям в реальном мире. Так, организатор стрельбы в Крайсчёрче назвал американского лидера «символом обновлённой белой идентичности».

Кандидат на пост президента США Бето О’Рурк также связал стрельбу в своём родном городе Эль Пасо с анти-иммигрантской риторикой Трампа, который в ходе своей избирательной компании называл мигрантов из Мексики «насильниками» и «преступниками». «Он расист и подскрекает к расизму в этой стране. Это кардинально меняет характер нашей страны и ведёт к насилию», — заявил политик-демократ.

Сам Трамп не стал реагировать на этот выпад, однако выразил в Twitter сожаление в связи с «трагической стрельбой», заявив, что ни одна причина никогда не оправдает убийство невинных».