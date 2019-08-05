Daily Express: доверие европейцев к ЕС продолжает снижаться

Поддержка Евросоюза в странах Европы стремительно падает, пишет Daily Express со ссылкой на результаты ежегодного опроса «Евробарометр», проводимого при поддержке Еврокомиссии. Так, в Италии о доверии к блоку заявили всего 37% опрошенных, а во Франции 33%. Как отмечает издание, последовательное снижение доверия европейцев к объединению наблюдается с 2008 года.

В период, когда Великобритания готовится к выходу из ЕС, поддержка европейского объединения в других странах блока также стремительно снижается, пишет Daily Express. Согласно результатам последнего опроса «Евробарометр», проводимого Европейской комиссией во всех странах ЕС при участии 28 тыс. респондентов, о доверии к ЕС заявили всего 37% итальянцев, в то время как 55% отметили, что скорее не доверяют Евросоюзу. Жители Франции показали себя ещё большими скептиками — в этой стране о поддержке блока заявили всего 33% респондентов. Скорее не доверяют ЕС 56% французов.

Как отмечает издание, результаты опросов а этих странах существенно понизили общий рейтинг поддержки Евросоюза, однако французы и итальянцы оказались не единственными, кто был более пессимистично настроен в отношении будущего ЕС, чем ранее. В Греции о недоверии к блоку заявили 66% опрошенных, а оптимистов оказалось всего 33%.

В Великобритании Евросоюзу не доверяет абсолютное большинство — 56% опрошенных, оптимистично настроенных в этой стране оказалось 29%.

В целом в Европе о доверии к блоку заявили 44% респондентов. При этом главным опасением евроскептиков оказался миграционный вопрос — о нём упомянули 34% европейцев, в частности, больше других этой проблемой озабочены Мальта, Чехия, Эстония, Словения и Нидерланды.

22% респондентов оказались в наибольшей степени обеспокоены изменениями климата, однако более важной, чем миграционный вопрос, эту проблему сочли лишь в Дании, Ирландии, Финляндии и Швеции.

Третье место среди волнующих европейцев проблем ЕС поделили экономическая ситуация, состояние государственных финансов стран-членов союза и терроризм. О них упомянули 18% опрошенных.

Результаты предыдущих опросов показывают, что популярность блока стала падать после финансового кризиса 2008 года. В 2007 году о доверии к ЕС заявляли 52% европейцев.