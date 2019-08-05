Daily Express: доверие европейцев к ЕС продолжает снижаться
В период, когда Великобритания готовится к выходу из ЕС, поддержка европейского объединения в других странах блока также стремительно снижается, пишет Daily Express. Согласно результатам последнего опроса «Евробарометр», проводимого Европейской комиссией во всех странах ЕС при участии 28 тыс. респондентов, о доверии к ЕС заявили всего 37% итальянцев, в то время как 55% отметили, что скорее не доверяют Евросоюзу. Жители Франции показали себя ещё большими скептиками — в этой стране о поддержке блока заявили всего 33% респондентов. Скорее не доверяют ЕС 56% французов.
Как отмечает издание, результаты опросов а этих странах существенно понизили общий рейтинг поддержки Евросоюза, однако французы и итальянцы оказались не единственными, кто был более пессимистично настроен в отношении будущего ЕС, чем ранее. В Греции о недоверии к блоку заявили 66% опрошенных, а оптимистов оказалось всего 33%.
В Великобритании Евросоюзу не доверяет абсолютное большинство — 56% опрошенных, оптимистично настроенных в этой стране оказалось 29%.
В целом в Европе о доверии к блоку заявили 44% респондентов. При этом главным опасением евроскептиков оказался миграционный вопрос — о нём упомянули 34% европейцев, в частности, больше других этой проблемой озабочены Мальта, Чехия, Эстония, Словения и Нидерланды.
22% респондентов оказались в наибольшей степени обеспокоены изменениями климата, однако более важной, чем миграционный вопрос, эту проблему сочли лишь в Дании, Ирландии, Финляндии и Швеции.
Третье место среди волнующих европейцев проблем ЕС поделили экономическая ситуация, состояние государственных финансов стран-членов союза и терроризм. О них упомянули 18% опрошенных.
Результаты предыдущих опросов показывают, что популярность блока стала падать после финансового кризиса 2008 года. В 2007 году о доверии к ЕС заявляли 52% европейцев.