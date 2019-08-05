BFM TV: Французский изобретатель впервые перелетел через Ла-Манш на реактивной «летающей доске»

Французский изобретатель Френки Запата со второй попытки смог перелететь через Ла-Манш на собственном изобретении под названием Flyboard, сообщает BFM TV. Как пишет издание, устройство, способное развивать скорость до 190 км/ч и подниматься на 15-20 метров над землёй преодолело расстояние в 35 км за 22 минуты с одной дозаправкой. Как сообщается, «летающей доской» уже заинтересовались французские вооружённые силы.

Французский изобретатель и экс-чемпион мира по гонкам на гидроциклах Френки Запата со второй попытки смог перелететь через Ла-Манш на собственном изобретении под названием Flyboard, сообщает BFM TV.

Как передаёт издание, Запата стартовал из коммуны Сангатт департамента Па-де-Кале и спустя 22 минуты приземлился в английском поселении Сент-Маргаретс Бей. Полёт проходил на высоте 15-22 м.

Как напоминает издание, прошлая попытка изобретателя перелететь через пролив, состоявшаяся 25 июля и приуроченная к 110 летию первого перелёта над Ла-Маншем, закончилась неудачей из-за невозможности сесть на надувную платформу для дозаправки керосином, который хранился в его рюкзаке, однако на этот раз, по словам супруги Запаты Кристел, ему удалось «с лёгкостью приземлиться на лодку, сменить рюкзак и отправиться дальше» спустя несколько секунд.

Как сообщается, общей сложности Запата преодолел 35 км на своём летательном аппарате, оснащённом пятью мини-реактивными двигателями и способном разгоняться до 190 км/ч и работать без дозаправки около 10 минут.

После прибытия на место Запата рассказал о трудностях с посадкой на платформу для дозаправки. «Проблема с лодкой была в том, что она двигалась в мою сторону, это было сложно, но мне удалось выключить мотор», — признался он.

Как напоминает издание, первая попытка перелёта состоялась спустя всего несколько дней после участия Запаты и его холдинга в государственном военном параде в День взятия Бастилии 14 июля. «В этот день он представил президенту Эммануэлю Макрону футуристическое зрелище: с винтовкой в руке он поднялся на десятки метров над землёй на собственном изобретении, «на 100% разработанном во Франции», — пишет сайт BFM TV.

По словам издания, эта летательная платформа, уже выставлявшаяся на Форуме оборонных инноваций в Париже, заинтересовала французские войска специального назначения, которые видят в устройстве «потенциал для использования в спецоперациях в городской зоне».

В декабре 2018 года предприятие Запаты под названием Z-AIR получило от министерства оброны страны 1,3 млн евро на разработку нового турбинного двигателя, изготовляемого на 3D-принтере.