Обозреватель Forbes не нашёл «реального повода» для усиления санкций против России

В настоящий момент у американских законодателей нет никаких причин ужесточать санкции против российской экономики, пишет старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. По его словам, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», по крайней мере в глазах Уолл-стрит.

«Не существует никаких причин накладывать на Россию санкции. Если не считать ненависти к стране из-за того, что ею, так сказать, управляет злодей из фильмов о Джеймсе Бонде Влад Путин», — саркастически замечает в своей статье старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

С тех пор как Дональд Трамп пришёл к власти, на рынке ценных бумаг ходили слухи, что ястребы в сенате намерены ввести ограничения против российского правительства и государственных облигаций. Но после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который выяснил, что «фабрики троллей» не повлияли на исход президентских выборов в США, Россия «оказалась реабилитирована, по крайней мере для Уолл-стрит», считает автор статьи.

По его словам, показания Мюллера стали настоящим «ударом в грязь лицом» для демократов и тех, кто связывал Трампа со «злодейской» Москвой. В этой истории можно смело поставить точку: с начала года по настоящий момент Россия является самым быстрорастущим развивающимся рынком.

С лета 2014 года российские нефтегазовые компании и банки находятся под американскими и частично европейскими санкциями. Все эти меры были приняты из-за причастности Москвы к «сепаратистскому движению» на востоке Украины, напоминает Рапоза.

В 2016 году эти санкции быстро превратились в способ наказать Россию за то, что она «выбрала» Трампа. Позже «вмешательство в выборы» стало частью нового закона, который лишил американского президента возможности отменять ограничения против Москвы без разрешения конгресса. В то время почти все демократы и достаточное количество республиканцев верили, что «Трамп скомпрометирован русскими», обращает внимание автор статьи.

В то же время Москва настойчиво стремилась помешать Вашингтону, «любимое хобби которого — менять режимы на Ближнем Востоке», и помогла сохранить власть сирийскому президенту Башару Асаду. Это также послужило ещё одним поводом для санкций, считает обозреватель.

Сначала Украина, а затем Трамп и Сирия использовались американскими властями, чтобы усилить давление на российские нефтегазовые компании и государственные банки, которые являются жизненно важными частями экономики страны. Для многих на рынке существовал реальный риск того, что «разгневанный» конгресс в конечном итоге лишит американских инвесторов возможности владеть облигациями Сбербанка, утверждает Рапоза.

На его взгляд, история о «вмешательстве в выборы» и расследования Мюллера уже закончены. Единственные вопросы, которые представляют реальную угрозу для России, — это осложнение ситуации на Украине и в Сирии.

На Украине сменилась власть, которая настроена «менее антипутински, чем экс-президент Пётр Порошенко». Сирийский конфликт сможет вновь набрать обороты. Но если исключить гипотетическое столкновение между военными России и США, в этом вопросе не существует ничего, что могло бы «вывести из себя любящих санкции» американских законодателей, полагает Рапоза.

«Другими словами, исключая геополитическую неожиданность со стороны Украины (маловероятно), Сирии (возможно) и Ирана (возможно), рост санкций против российских корпораций закончился. Это серьёзный сдерживающий фактор, который исключён из российской инвестиционной перспективы», — рассуждает публицист.

«Российская экономика преодолела свои нынешние санкционные затруднения. Хорошая новость для России заключается в том, что ей не придётся искать способ жить с новыми санкциями в ближайшее время», — заключает Кеннет Рапоза.