Independent: лидер республиканцев в сенате США отверг обвинения в пособничестве России

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл ответил на обвинения со стороны демократов в антиамериканской позиции по вопросу защиты выборов от вмешательства России, сообщает The Independent. По словам Макконнелла, эти обвинения основаны на «откровенной лжи».
Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл отверг обвинения членов Демократической партии в игнорировании угрозы американским выборам со стороны России, сообщает The Independent.
С подачи ведущего американского телеканала MSNBC Джо Скарборо Макконнелла окрестили Московским Митчем за то, что он не дал принять законопроекты о безопасности выборов. Тем не менее, по его словам, все обвинения в его адрес, в том числе со стороны ряда американских СМИ, основаны на «откровенной лжи».
«Они врут, когда настаивают на том, что я лично заблокировал действия, которые на самом деле отстаивал и которые прошли в сенате. Они врут, когда заявляют, что партия также выступает против защиты нашей демократии», — заявил Макконнелл в понедельник на заседании сената.
«Меня обвинили в помощи и пособничестве человеку, которого я считаю противником и которому противостою почти 20 лет — Владимиру Путину», — добавил республиканец.
The Independent напоминает, что ранее Макконнелл навлёк на себя гнев демократов, раскритиковав два предложенных ими законопроекта. Первый предполагал использование бумажных бюллетеней, а второй требовал от участников выборов, сотрудников их штабов и членов их семей сообщать ФБР о любых предложениях о помощи от иностранных правительств.
«Очевидно, что этот запрос не является серьёзной попыткой создать закон. Очевидно, что что-то столь узкопартийное, что получило лишь один голос от республиканцев в палате представителей, не пройдёт через сенат с единодушным согласием», — прокомментировал Макконнелл законопроекты.
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