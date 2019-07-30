GP: глава МИД Польши предлагает включить США и Великобританию в нормандский формат

Среди приоритетов Польши в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого она стала, вопросы по обеспечению безопасности на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Необходимо постоянно задумываться над путями решения этого конфликта — с точки зрения Польши, нормандский формат не принёс удовлетворительных результатов, потому что Россия не выполняет положений Минских соглашений.

Польша будет выдвигать свою кандидатуру в Совет по правам человека ООН на 2020—2022 годы — решение по этому вопросу будет принято 16 октября, пишет Gazeta Prawna. «Польша уже готовится к этой роли», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Среди приоритетов Польши в Совете Безопасности ООН Чапутович перечислил также вопросы безопасности на Украине. «Мы имеем определённую динамику политического процесса на Украине. Мы поддерживаем действия президента Зеленского и его партии во имя реформ государства и обеспечения мира», — заявил он.

Глава польского МИД также отметил, что Польша в Совете Безопасности ООН предлагает конкретные решения по вопросу Украины, включая назначение специального посланника генсека ООН по вопросам Украины. «Пока что это не было одобрено, но дискуссия продолжается. Украинские власти были благодарны за это предложение», — подчеркнул дипломат.

«Необходимо постоянно задумываться над институтом, который мог бы продолжить заниматься этим конфликтом. С нашей точки зрения, нормандский формат не принёс удовлетворительных результатов. Россия не выполняет положений Минских соглашений. Возможно, стоит задуматься над предложением президента Украины о том, чтобы расширить нормандский формат за счёт США и Великобритании. Возможно, это хорошее решение, потому что на настоящий момент мы видим тупиковую ситуацию и отсутствие перспектив», — добавил он.

Дипломат также подчеркнул, что Польша вновь планирует почтить в августе очередную годовщину российской агрессии в отношении Грузии.

Более того, глава МИД Польши заявил, что Польша вернётся к участию в миротворческих операциях ООН. «После более чем десятилетнего перерыва мы возвращаемся к миротворческим операциям ООН. Осенью этого года мы приступаем к операции в Ливане в рамках более широкого контингента Ирландии. 230 польских солдат будут принимать участие в этой миссии», — рассказал он.

«Это было важное решение на политическом уровне. Позиция руководства партии «Право и справедливость» состояла в том, что вовлечение в миротворческие миссии ООН важно, а в партии «Гражданская платформа» утверждали, что нет такой необходимости, что это не приносит никакой пользы», — добавил глава польского МИД.

Чапутович проинформировал, что по этому вопросу проходят консультации между президентом Анджеем Дудой, Министерством обороны и Министерством иностранных дел Польши, резюмирует Gazeta Prawna.