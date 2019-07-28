Wyborcza: «Северный поток —2» подозревают в загрязнении Балтийского моря

Во время прокладки газопровода «Северный поток —2» россияне должны принимать во внимание направление глубоководных течений, и в случае подъёма осадков прерывать работу, чтобы загрязнения осели, пишет польский журналист Павел Войцеховский. В издании Gazeta Wyborcza он объясняет, что они этого не делают, так как не хотят задерживать темп строительства, чтобы достроить газопровод — треть которого уже готова — до конца этого года.

«Во время строительства газопровода «Северный поток —2» дело циклически доходит до утечки масел и смазочных материалов в Балтийское море. Информационная политика «Газпрома» придерживается простой стратегии: ждём, раскроется ли это. Балтийская труба растёт и направляется в регионы затоплений химического оружия на юг от Борнхольма», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Войцеховский.

Четверг, 20 июня, местонахождение финской прибрежной стражи. Отделение из региона Финского залива получает спутниковые фотографии от Европейского агентства морской безопасности. 40 км на юго-запад от острова Уто отчётливо видно окрашенную воду, пятно длиной около 15 км, шириной 500 м. Минуту спустя патрульный самолёт подтверждает утечку, рассказывает автор.

Экспертиза проб показывает, что это минеральное масло. Жидкость толщиной в 1 см дрейфует в сторону побережья, но её останавливают дамбы. Экспертиза показывает, что на поверхности остались тяжёлые фракции масла, часть испарилась. В течение этого времени никакие морские службы не зарегистрировали заявление об аварии или утечке с судна, продолжает он. Финны начинают следствие. Пробы должны быть сравнены с маслами, которыми пользовались единицы судов, находящиеся в то же самое время в регионе финских территориальных вод, объясняет журналист.

«Масштаб утечки очень большой, поэтому авария должна быть или внезапной и неожиданной, или утечка просачивалась в Балтийское море в течение определённого времени и была поздно обнаружена», — замечает эксперт по энергетической безопасности Мариуш Маршалковский. Он указывает на то, что источником утечки вероятно является подразделение, прокладывающее нитку газопровода «Северный поток —2», который должен соединить Россию с Германией.

Около 40 км от обнаруженного загрязнения 24 часа в сутки в течение всей недели работало огромное инженерное судно Solitaire, принадлежащее компании Allseas, сотрудничающей с «Газпромом». До утечки, как с Solitaire, так и с других кораблей, дело уже доходило как минимум четыре раза. К самой большой утечке в 500 литров масла, привело главное судно, строящее газопровод, рассказывает Войцеховский.

«Во всех случаях утечки ни «Газпром», ни компания Allseas не сделали официального заявления о подтверждении аварии», — констатирует Маршалковский.

Два года тому назад немецкие и финские специалисты исследовали 200 образцов мышц трески с региона Борхольма, и в 20% рыб были обнаружены продукты деградации химического оружия. К счастью это не угрожает жизни людей. Если нет есть рыбу ежедневно, то не будет превышения дозы, отмечает автор.

Немецкие, польские и скандинавские учёные указывают, что во время прокладки газопровода россияне должны принимать во внимание направление глубоководных течений и в случае подъёма осадков прерывать работу, чтобы загрязнения осели и не распространялись. Такие решения однако задерживают темп строительства, а российское правительство настаивает на том, что газопровод будет готов до конца этого года. Уже проложена одна треть магистрали, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Войцеховский.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

dbs2005: И только подумать, что россияне предлагали Польше, чтобы этот газопровод был проложен по суше через Польшу. А мы назло России…

Kildo1: Русский и немец «борются за климат и мир», отравляя и убивая.

montag78: Не так давно Радослав Сикорский в издании Gazeta Wyborcza заявил, что «Северный поток —2» вполне ок.

AeR_1957: А когда Россия и Германия устроят ревизию Потсдама, тогда гов.. с польских курортов не будет загрязнять море, потому что у Польши не будет доступа к морю.

eat: А куда подевалась немецкая партия зелёных?