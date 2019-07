Forbes: брексит по Джонсону позволит российским деньгам влиять на политику Лондона

Поединок российского бойца Рамазана Эмеева с бразильцем Клаудио Силвой на турнире UFC on ESPN 5 не состоится.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Атлантического совета»

В Генеральной прокуратуре России приняли решение признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.