Bild: ЕС готов пойти на уступки в торговом конфликте с США

ЕС рассматривает возможность снижения своих пошлин на важнейшие американские промышленные товары, пишет Bild, со ссылкой на слова министра экономики ФРГ Петера Альтмайера. Министр подчеркнул, что для Европы очень важны позитивные торговые отношения с США. Издание напоминает, что Дональд Трамп регулярно обвиняет Брюссель в нечестной торговой политике: в качестве ответной меры он ввёл пошлины на сталь и алюминий из ЕС.
В торговом конфликте между США и ЕС произошли сдвиги, сообщает Bild. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов пойти на определённые уступки.
«Мы готовы ликвидировать пошлины на важнейшие промышленные товары», — приводит издание слова министра, недавно вернувшегося из США, где он участвовал в торговых переговорах. Альтмайер подчеркнул, что для Европы очень важны бесконфликтные, хорошие экономические отношения с США.
Издание напоминает, что Дональд Трамп постоянно обвиняет ЕС в нечестных торговых методах: в качестве ответной меры он ввёл штрафные пошлины на европейские сталь и алюминий. Кроме того, он угрожает обложить пошлинами европейские автомобили, что особенно сильно ударит по Германии.
Немецкие автопроизводители надеются на то, что Вашингтон и Брюссель сумеют прийти к компромиссу, пишет Bild. По словам президента союза автомобильной промышленности Германии Бернхарда Маттеса, наилучшим решением будет полный переход к свободной торговле и ликвидация всех пошлин.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что решение не включать нападающего команды Артёма Дзюбу в стартовый состав на матч второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» было вызвано возникшими у него проблемами со здоровьем.
По меньшей мере 36 человек получили травмы в результате нападения людей в белых футболках на участников протестов в Гонконге на одной из местных железнодорожных станций, сообщает South China Morning Post.
Российский боксёр полусреднего веса Максим Дадашёв, перенёсший операцию в связи с отёком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), по-прежнему находится в медикаментозной коме.
Представители компании «Нафтогаз» Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассматриваются в качестве кандидатов на пост премьер-министра страны.
Партия «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука не будет вести переговоров по вопросу создания коалиции в Верховной раде нового созыва до объявления окончательных результатов выборов в парламент.
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT данные экзитпола, согласно которым партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая предварительно 43,9% голосов.
Из-за дождей в Краснодаре оказались подтоплены 29 дворов и участков дорог. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как отметили в ведомстве, к ликвидации последствий привлечены 23 единицы техники.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT приоритетные задачи после выборов в Верховную раду, названные украинским президентом Владимиром Зеленским.
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение, окажет ли введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) влияние на ситуацию с судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о причинах большого числа судейских ошибок в пользу команды на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, когда в стране начнутся «посадки», заявив, что это произойдёт после назначения нового генерального прокурора. По словам главы государства, в настоящее время он и его сторонники «занимаются этим процессом».
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT данные экзитпола, согласно которым партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая предварительно 43,9% голосов.