Bild: ЕС готов пойти на уступки в торговом конфликте с США

ЕС рассматривает возможность снижения своих пошлин на важнейшие американские промышленные товары, пишет Bild, со ссылкой на слова министра экономики ФРГ Петера Альтмайера. Министр подчеркнул, что для Европы очень важны позитивные торговые отношения с США. Издание напоминает, что Дональд Трамп регулярно обвиняет Брюссель в нечестной торговой политике: в качестве ответной меры он ввёл пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

В торговом конфликте между США и ЕС произошли сдвиги, сообщает Bild. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов пойти на определённые уступки.

«Мы готовы ликвидировать пошлины на важнейшие промышленные товары», — приводит издание слова министра, недавно вернувшегося из США, где он участвовал в торговых переговорах. Альтмайер подчеркнул, что для Европы очень важны бесконфликтные, хорошие экономические отношения с США.

Издание напоминает, что Дональд Трамп постоянно обвиняет ЕС в нечестных торговых методах: в качестве ответной меры он ввёл штрафные пошлины на европейские сталь и алюминий. Кроме того, он угрожает обложить пошлинами европейские автомобили, что особенно сильно ударит по Германии.

Немецкие автопроизводители надеются на то, что Вашингтон и Брюссель сумеют прийти к компромиссу, пишет Bild. По словам президента союза автомобильной промышленности Германии Бернхарда Маттеса, наилучшим решением будет полный переход к свободной торговле и ликвидация всех пошлин.