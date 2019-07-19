Focus Online: переговоры Мааса и Лаврова на «Петербургском диалоге» — признак разрядки в российско-германских отношениях

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас встретятся на полях форума «Петербургский диалог» в Бонне, сообщает Focus Online. Как отмечает издание, столь высокопоставленные гости посещают форум впервые с 2013 года, что является признаком разрядки в отношениях между Россией и Германией. Ещё до начала мероприятия Хайко Маас отметил, что без России не удастся добиться устойчивого мира в Европе.
«Без России мы не сможем ответить на наиболее актуальные вопросы мировой политики. Мы сумеем добиться устойчивого мира в Европе, только если будем сотрудничать», — заявил глава немецкого МИД Хайко Маас непосредственно перед началом российско-немецкого форума «Петербургский диалог», проходящего в Бонне. Как отмечает Focus Online, впервые с 2013 года форум посетят министры иностранных дел обеих стран.
По словам Хайко Мааса, в ходе встречи с Сергеем Лавровым он планирует обсудить сохранение ядерной сделки с Ираном, будущее контроля за вооружениями и ситуацию на юго-востоке Украины. «В последнее время мы видели проблески надежды в ситуации в Донбассе. Россия должна внести конструктивный вклад, чтобы эти позитивные сигналы поспособствовали движению навстречу миру», — отметил Маас. Издание пишет, что возвращение российского и немецкого министров иностранных дел на «Петербургский диалог» расценивается как признак разрядки в отношениях Москвы и Берлина.
Речь на форуме также пойдёт и о строительстве «Северного потока — 2», сообщает Focus Online. По словам Сергея Лаврова, работы протекают по графику: 60% от общей протяжённости газопровода уже проложено. Кроме того, глава российского МИД прокомментировал критику проекта со стороны США и многих стран ЕС: «Удивительными являются упрямые попытки определённых сил вставлять палки в колёса этому проекту, в попытках предотвратить его реализацию».
Несмотря на многочисленные призывы остановить проект, Германия выступает против критики «Северного потока — 2». Как отмечает немецкое правительство, постройка газопровода экономически необходима, поскольку собственная добыча газа странами Европы резко снизится к 2035 году (при этом уровень спроса на газ останется неизменным).
Украинский лидер Владимир Зеленский настроен на завершение конфликта в Донбассе и делает для этого конкретные шаги. С таким заявлением выступил председатель украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».
Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений. Такое мнение выразил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня». Об этом рассказал народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу государства. По словам Трампа, беспилотник «угрожал сохранности корабля и его команды».
Сотрудники полиции вернули материалы дела таможни и не стали возбуждать уголовное дело в отношении женщины, заказавшей противосудорожное лекарство для своего больного сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер не представляет угрозы вне пределов боксёрского ринга.
Исполнительный вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по медиа и международной стратегии Дэвид Пропер считает, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин символизирует собой всё лучшее, что есть в спорте.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобы, которую он подал в июне на решение британского суда о приговоре к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пока он не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России. С таким заявлением выступил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Власти обнаружили превышающий норму уровень концентрации свинца в школах и детских садах, расположенных возле собора Парижской Богоматери в Париже, где 15 апреля произошёл крупный пожар. Об этом сообщает Mediapart.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что в статье официального журнала Сил обороны Эстонии Sõdur агентство Sputnik названо «зловещим пропагандистским каналом».