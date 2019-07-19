Focus Online: переговоры Мааса и Лаврова на «Петербургском диалоге» — признак разрядки в российско-германских отношениях

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас встретятся на полях форума «Петербургский диалог» в Бонне, сообщает Focus Online. Как отмечает издание, столь высокопоставленные гости посещают форум впервые с 2013 года, что является признаком разрядки в отношениях между Россией и Германией. Ещё до начала мероприятия Хайко Маас отметил, что без России не удастся добиться устойчивого мира в Европе.

«Без России мы не сможем ответить на наиболее актуальные вопросы мировой политики. Мы сумеем добиться устойчивого мира в Европе, только если будем сотрудничать», — заявил глава немецкого МИД Хайко Маас непосредственно перед началом российско-немецкого форума «Петербургский диалог», проходящего в Бонне. Как отмечает Focus Online, впервые с 2013 года форум посетят министры иностранных дел обеих стран.

По словам Хайко Мааса, в ходе встречи с Сергеем Лавровым он планирует обсудить сохранение ядерной сделки с Ираном, будущее контроля за вооружениями и ситуацию на юго-востоке Украины. «В последнее время мы видели проблески надежды в ситуации в Донбассе. Россия должна внести конструктивный вклад, чтобы эти позитивные сигналы поспособствовали движению навстречу миру», — отметил Маас. Издание пишет, что возвращение российского и немецкого министров иностранных дел на «Петербургский диалог» расценивается как признак разрядки в отношениях Москвы и Берлина.

Речь на форуме также пойдёт и о строительстве «Северного потока — 2», сообщает Focus Online. По словам Сергея Лаврова, работы протекают по графику: 60% от общей протяжённости газопровода уже проложено. Кроме того, глава российского МИД прокомментировал критику проекта со стороны США и многих стран ЕС: «Удивительными являются упрямые попытки определённых сил вставлять палки в колёса этому проекту, в попытках предотвратить его реализацию».

Несмотря на многочисленные призывы остановить проект, Германия выступает против критики «Северного потока — 2». Как отмечает немецкое правительство, постройка газопровода экономически необходима, поскольку собственная добыча газа странами Европы резко снизится к 2035 году (при этом уровень спроса на газ останется неизменным).