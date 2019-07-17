AT: отставка посла Великобритании в Вашингтоне стране только на пользу

Великобритании выгодна отставка посла страны в США Кима Дарроха, пишет главный редактор American Thinker Томас Лифсон. Лифсон отмечает, что теперь британское правительство перестанет принимать решения, основываясь на ложных данных, которые об американских политических реалиях передавал посол.

Ким Даррох покинул пост посла Великобритании в США, и это британцам лишь на пользу, пишет главный редактор American Thinker Томас Лифсон. Лифсон называет его жертвой «синдрома психического расстройства из-за Трампа», так как он был не способен предоставить британскому Министерству иностранных дел основанный на фактах взгляд на американскую политику и действия президента США.

Так, помимо того, что Даррох нелестно отзывался о Дональде Трампе и его администрации, он также заявил, что готов ручаться за достоверность фактов, изложенных бывшим сотрудником MI6 Кристофером Стилом в компромате на президента.

Это досье, которое Лифсон называет «фальшивым», среди прочего сообщает о сговоре Трампа с Россией с целью победы на президентских выборах 2016 года и о его похождениях с проститутками в Москве. Таким образом, выходит, что Даррох также верит в то, что нынешний президент нанял проституток, чтобы те помочились в кровати, в которой некогда спал его предшественник Барак Обама.

Однако больше всего автора статьи огорчает тот факт, что в МИД Великобритании на протяжении долгого времени считали отчёты Дарроха приемлемыми и, вероятно, выстраивали свою внешнюю политику, полагая, что его оценки политической реальности в США являются точными. Это объясняет, почему британские спецслужбы сотрудничали с ЦРУ и ФБР в надежде свергнуть Трампа.

Лифсон также задаётся вопросом, обсудили ли Трамп и королева Елизавета II необходимость реформирования бюрократических аппаратов в обеих странах, которые делают вид, что служат на благо своих государств. Так или иначе, ожидается, что место посла Великобритании в Вашингтоне займёт бывший личный секретарь королевы Кристофер Гейдт.

«Если вы думаете, что британская монархия носит чисто символический характер, вы ошибаетесь», — пишет главный редактор интернет-издания, добавляя, что британская королевская семья призвана охранять королевство на протяжении времени, значительно превосходящего сроки полномочий любого из политиков.