N-TV: Франция и Великобритания откликнулись на военный призыв США

Британский и французский контингенты в Сирии будут увеличены примерно на 10—15%, в соответствии с просьбой США о помощи в борьбе с «Исламским государством», сообщает N-TV. Отмечается, что, в отличие от Франции и Великобритании, Германия не откликнулась на просьбу, отказавшись посылать в регион свои сухопутные силы.
США требуют большей помощи в своей борьбе против «Исламского государства»* в Сирии, пишет N-TV. Немецкое правительство уже отклонило просьбу Вашингтона, однако Великобритания и Франция согласились отправить в регион дополнительные войска. Сообщается, что английский и французский контингенты будут увеличены примерно на 10—15%.
Издание напоминает, что ранее спецпредставитель США по борьбе с ИГ Джеймс Джеффри просил немецкое правительство дополнительно отправить в Сирию сухопутные силы бундесвера, для того чтобы они частично заменили там американские войска. Однако эта просьба не была удовлетворена.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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