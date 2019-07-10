N-TV: Франция и Великобритания откликнулись на военный призыв США

16:59 Пожарных-волонтёров обяжут проходить курсы профподготовки и медобследование Пожарных-волонтёров обяжут оканчивать курсы профессиональной подготовки и раз в год проходить медицинское обследование, сообщают «Известия».

16:56 СМИ: В России могут разрешить онлайн-продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями В России могут официально разрешить онлайн-продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями, сообщают «Известия».

16:55 В Госдуме прокомментировали новые правила Украины для участия в Детском Евровидении Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.

16:55 Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сопредседателями украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком заявил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.

16:54 СМИ: Продажи лекарств в аптеках России сократились на 3,7% в январе — мае Продажи лекарств в российских аптеках сократились на 3,7% в январе — мае 2019 года, до 2,1 млрд упаковок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт DSM Group.

16:54 СМИ: ЦСКА сменил конечного бенефициара Сын владельца московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, владеющей клубом.

16:48 Зеленский прокомментировал ситуацию с NEWSONE Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами». Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

16:40 СМИ: Стоимость квадратного метра в новостройках в России выросла на 11% за год Стоимость квадратного метра в новостройках в России выросла на 11% за год. В июне 2019 года она составила почти 70,4 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз «Авито Недвижимость».

16:40 СМИ: «Зенит» согласен отдать футболиста Ригони в аренду «Сампдории» Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласился отдать аргентинского полузащитника команды Эмилиано Ригони в итальянскую «Сампдорию» на правах аренды.

16:34 В Москве задержан пытавшийся продать девочку мужчина В Москве задержан мужчина, пытавшийся продать девочку за 500 тыс. рублей. Как отметили в Следственном комитете, подозреваемый познакомился с несовершеннолетней в соцсети.

16:26 В бундестаге оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы Депутат бундестага Вальдемар Хердт в беседе с телеканалом «360» оценил слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

16:24 Новая арка над четвёртым энергоблоком ЧАЭС введена в эксплуатацию Новый безопасный конфайнмент (НБК), возведённый над четвёртым энергоблоком ЧАЭС, введён в эксплуатацию.

16:22 Путин встретится с президентом Киргизии Российский лидер Владимир Путин проведёт встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым 11 июля.

16:21 Зеленский предложил превратить Чернобыль в «туристический магнит» Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подписании указа, который, по его словам, станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины».

16:19 В «Сампдории» заявили, что готовы отпустить Рамиреса в «Спартак» в случае хорошего предложения Вице-президент итальянского футбольного клуба «Сампдория» Антонио Ромеи прокомментировал информацию об интересе к уругвайскому полузащитнику команды Гастону Рамиресу со стороны московского «Спартака».

16:17 Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО.

16:15 Сальвини заявил, что не брал «ни рубля» финансирования из России Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» в качестве финансирования из России.

16:02 Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.

16:02 NEWSONE требует прекратить давление на канал из-за телемоста с Россией Телеканал NEWSONE потребовал от властей Украины прекратить давление на сотрудников из-за инициативы проведения телемоста с Россией, говорится в заявлении на сайте.

15:58 Геркус оценил ситуацию с Гилерме и Тарасовым в «Локомотиве» Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с голкипером команды Маринато Гилерме и бывшим полузащитником железнодорожников Дмитрием Тарасовым.

15:56 Актёр Бикович оценил решение вернуть сериал «Крылья империи» в эфир Актёр Милош Бикович приветствует решение Первого канала вновь показать сериал «Крылья империи», в котором он сыграл главную роль. Об этом он заявил на фестивале русской музыки Kustendorf CLASSIC в Сербии.

15:56 Чемпионка ОИ-1988 Огиенко номинирована в Зал славы волейбола Олимпийская чемпионка 1988 года Валентина Огиенко номинирована на включение в международный Зал славы волейбола.

15:54 Геркус: не получал предложения посетить награждение «Локомотива» Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус признался, что его не звали на встречу с болельщиками красно-зелёных, в рамках которой состоялось награждение команды и её руководителей серебряными медалями за прошлый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

15:49 Российские ватерполисты вышли в полуфинал Универсиады — 2019 Мужская сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Австралии в матче 1/4 финала летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе.

15:46 Посол России в ФРГ возмущён призывом журналиста снести памятник Победы Призывы разрушить мемориал, установленный под Прохоровкой, неприемлемы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя статью газеты Die Welt, автор которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле.

15:38 В Петербурге начал работу Международный рыбопромышленный форум В Санкт-Петербурге начал работу Международный рыбопромышленный форум, сообщает ФАН.

15:38 Фестиваль «Балтийская яхтенная неделя» открывается в Петербурге Фестиваль «Балтийская яхтенная неделя» открывается в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на комитет по развитию туризма.

15:38 Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией» Полузащитник сборной России Денис Черышев приступил к тренировочным занятиям в составе испанского клуба «Валенсия».

15:37 Пригожин прокомментировал новые правила Украины для участия в Детском Евровидении Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.

15:37 В Госдуме прокомментировали призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Депутат Госдумы Алексей Диденко в беседе с URA.RU прокомментировал слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

15:36 Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

15:35 Москалькова прокомментировала предложения ФСИН и СПЧ по улучшению условий в СИЗО Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала предложение ФСИН и Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп (исключение составят лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях).

15:30 Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления Президент России Владимир Путин призвал активнее развивать высокотехнологичные направления. Об этом он сказал в ходе церемонии обмена подписанными документами между правительством и крупными компаниями.

15:28 «Фенербахче» опроверг слухи о переходе футболиста «Арсенала» Озила Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» опроверг информацию о возможном переходе полузащитника английского «Арсенала» Месута Озила.

15:27 Заболотный тренируется в «Зените-2» Нападающий «Зенита» Антон Заболотный замечен на тренировке второй команды петербургского клуба — «Зенит-2».

15:27 Зеленский представил нового главу Киевской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Киевской областной государственной администрации во время своего визита в Борисполь. Им стал 35-летний Михаил Бно-Айриян.

15:20 Власти Анапы рассказали о последствиях тропического ливня В Анапе прошёл тропический ливень. По данным управления гражданской обороны и защиты населения, с 5:00 до 5:40 выпало от 40 до 50 мм осадков. Уровень воды в плавнях вырос на 25 см. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

15:19 Подозреваемую в избиении девочки в Ингушетии могут лишить родительских прав Двоих сыновей женщины, которую подозревают в избиении 7-летней девочки в Ингушетии, передадут ближайшему родственнику.

15:16 Депутат Лебедев обратился в МВД по поводу ситуации с фанатами «Локомотива» в Самаре Депутат и заместитель председателя Государственной думы России Игорь Лебедев рассказал, что на минувшем заседании комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками была поднята тема задержания полицией болельщиков московского «Локомотива» на финале Кубка России в Самаре, который проходил 22 мая.

15:15 Бучневич подал заявку на арбитражное слушание по контракту с «Рейнджерс» Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подал заявку на арбитраж по собственному контракту с командой.

15:10 Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.

15:03 Нигматуллин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пытается приобрести Гилерме Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном переходе Маринато Гилерме из «Локомотива» в «Спартак».

15:01 Меркель прокомментировала инцидент на встрече с премьером Финляндии Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

14:58 СМИ: «Барселона» задержала зарплату сотрудникам клуба из-за трансфера Гризманна Каталонская «Барселона» задержала июньскую зарплату сотрудникам клуба на три дня из-за трансфера нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

14:48 Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze Военно-морские силы Украины утверждают, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились международные учения Sea Breeze.

14:47 ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки Королёвой Федерация гандбола России (ФГР) выступила с заявлением относительно гибели в Польше игрока женской сборной России по пляжному гандболу и клуба «Ставрополье» Екатерины Королёвой.

14:39 Число жертв наводнений в Иркутской области возросло до 25 В результате наводнений в Иркутской области погибли 25 человек. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

14:37 Бывшая фигуристка Цурская: я не хочу кататься Российская фигуристка Полина Цурская, завершившая карьеру в возрасте 17 лет, рассказала о своих планах на будущее.

14:34 СМИ: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника итальянской «Сампдории» и сборной Уругвая Гастона Рамиреса.