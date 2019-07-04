CNN: у Путина и папы Римского масса поводов для разговора

Третья по счёту встреча Владимира Путина с папой Франциском, скорее всего, будет вновь посвящена актуальным международным кризисам, сообщает CNN: в 2013 году это была Сирия, в 2015 — Украина. В ходе нынешней беседы к этим темам могут также прибавиться кризисы в Венесуэле и Иране.

Владимир Путин встретится с папой Римским. Президент России прибыл с визитом в Ватикан и Рим. Некоторые предполагают, что эта встреча может привести к первому в истории визиту папы в Россию. Позднее Владимир Путин также планирует встретиться с президентом Италии. Наш корреспондент Фил Блэк из Ватикана. Что вы можете нам сообщить, Фил?

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Добрый день, Макс. В эту самую минуту президент Владимир Путин идёт по Апостольскому дворцу в папскую библиотеку, куда он должен зайти с минуты на минуту. Там его ожидает папа Франциск. Как бы то ни было, президент Путин опоздал приблизительно на час, что для него совсем неплохо: глава России известен тем, что заставляет других важных персон его ждать.

Сегодняшняя встреча с папой для него станет третьей по счёту, начиная с 2013 года. Этот факт породил множество спекуляций на тему того, что, вероятно, это могло бы привести к приглашению папы Франциска посетить Россию. Если это случится, это будет исключительным случаем: ещё ни один папа не приезжал в Россию, на территорию Русской православной церкви. И, возможно, именно поэтому такое предположение кажется неубедительным. Напряжённость и ожесточение в отношениях между Русской православной церковью и Католической церковью здесь, в Риме, насчитывают тысячи лет или около того, ещё со времён Великого церковного раскола, который разделил христианство.

Пока мы говорим, Владимир Путин прямо сейчас встретился с папой Франциском. Сейчас они отправятся в папскую библиотеку, где проведут частную беседу. В прошлом подобные разговоры длились примерно 50 минут. Мы точно не знаем, о чём они будут говорить, поскольку повестку не публикуют заранее, однако мы можем обратиться к тому, что они обсуждали раннее. В 2013 году главной темой их встречи была Сирия: тогда конфликт был на ранних стадиях, и Россия ещё не осуществила своего военного вмешательства — вот что было основным предметом того разговора. В 2015 году встреча проходила спустя год после начала войны на Украине и аннексии Крыма Россией*, поэтому её главной темой была Украина.

Переносимся в 2019 год: в то время как Владимир Путин и папа Франциск пожимают руки и приветствуют друг друга, мы понимаем, что два этих конфликта всё ещё продолжаются, в Сирии и на Украине продолжают страдать люди, следовательно по этим двум темам по-прежнему имеется масса поводов для разговора. Путин и Франциск также, возможно, обсудят и другие международные кризисы, такие как Венесуэла и Иран.

Как я уже говорил, это будет частная беседа, которая продлится около часа, судя по средней продолжительности предыдущих бесед. Затем они выйдут из библиотеки, обменяются подарками и будут позировать для фотографий.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир: 4 июля 2019 года

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).