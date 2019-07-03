News Zealand Herald: украинцев признали самыми сексуальными — что бы это ни значило

Онлайн-опрос в соцсетях компании Big 7 travel показал, что самой сексуальной нацией пользователи считают украинцев, сообщает The News Zealand Herald. Второе и третье место занимают Дания и Филиппины, а наименее привлекательными посчитали хорватов и ирландцев. Издание подчёркивает: рейтинг получился крайне субъективным, поскольку участники сами решали, что для них значит термин «сексуальный».
Согласно опросу, проведённому туристической компанией Big 7 travel, жители Украины заняли первое место в списке самых сексуальных наций в мире, пишет News Zealand Herald. По признанию организаторов, рейтинг получился крайне субъективным: участникам не давали разъяснение термина «сексуальный», поэтому они сами решали, что он означает.
Как отмечает новозеландская газета, рейтинг привлекательности национальностей сейчас уже кажется пережитком прошлого и граничит с «этническим фетишизмом». Тем не менее опрос Big 7 travel, в котором приняло участие 1,5 млн подписчиков компании в социальных сетях, предлагает современный подход к «этнографии сексуальности».
По данным опроса, на первом месте самых привлекательных национальностей оказалась Украина. Как рассказали авторы исследования, у украинцев «поразительная внешность», что позволило им возглавить рейтинг 2019 года. Следом за ними идут датчане и филиппинцы, а также жители Бразилии, Австралии, Южной Африки, Италии, Армении, Великобритании и Канады. Новозеландцы расположились в середине списка на 23 месте, а россияне — ближе к концу (33 место). Последние строчки занимают хорваты и ирландцы, перед которыми туристическая компания извинилась, добавив, что у них хотя бы есть «живописные пейзажи».
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