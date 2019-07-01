SRF об итогах G20: когда ожидаешь малого, хоть что-то — уже повод для радости

Странам-участникам саммита G20 не удалось добиться больших результатов, сообщает SRF. Мероприятие завершилось мягким сближением Китая и США, а также совместным заявлением, в котором в последний момент прописали вопросы климата. Впрочем, чем ниже ожидания, тем более незначительным может быть повод для радости, отмечает швейцарский канал.
Саммит 20 ведущих промышленных стран закончился. Результатов не так уж много, но всё же произошло мягкое сближение Китая и США, а также было согласовано совместное заявление всех участников. Однако тему климата вписали в него в последний момент.
Если ожидаешь малого или вообще ничего, то под конец хоть что-то может показаться многим. Такой итог можно подвести саммиту G20 в японском городе Осака. Страны обязались защищать климат в рамках Парижского соглашения, то есть без новых мер. Даже эти договорённости чуть было не сорвались.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции:19 стран обязались соблюдать Парижское соглашение. Это важно, хоть США среди них и нет.
Потом прошла встреча президента США с председателем КНР Си Цзиньпином. В последние месяцы мир, как парализованный, наблюдал за тем, как две самых крупных национальных экономики участвуют в торговой войне, которая становилась всё ожесточённее. Теперь же Трамп сказал, что новых пошлин пока не будет.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Встреча была замечательная. Мы продолжим вести переговоры. Мы не будем отменять никаких пошлин, но и новые штрафные меры принимать не будем.
Действительно ли это можно назвать успехом? Саммит G20 показал: чем ниже ожидания, тем более незначительным может быть повод для радости.
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