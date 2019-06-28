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СТРАНА: делегацию ПЦУ не пустили на службу в монастырях Афона

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Служителей Православной церкви Украины не допустили к службе в двух афонских монастырях. Как пишет «СТРАНА», представители ПЦУ проникли в святые места, смешавшись с толпой мирян. Монахи предупредили украинцев, что им нельзя оставлять записки о поминовении, а также попросили не фотографироваться, чтобы не дискредитировать святыни православия.
СТРАНА: делегацию ПЦУ не пустили на службу в монастырях Афона
Reuters
В афонских монастырях Филофей и Каракал служителей Православной церкви Украины не допустили к службе и даже запретили фотографироваться. Как пишет «СТРАНА», несмотря на это пресс-служба ПЦУ сообщает о пребывании своей делегации в данных монастырях и в ряде других.
 
«21—23 июня 2019 года делегация поместной Украинской православной церкви посетила святыни Афона. Во время своего пребывания на Святой Горе духовенство нашей Церкви сослужило братии монастыря Ксенофонт и приступали к таинству св. Евхаристии в монастыре Пантократор. Также делегация посетила ряд других монастырей, в частности Иверон, где был совершён молебен перед чудотворной Иверской иконой Божией Матери, Филофей, Эсфигмен, Каракал», — сообщается на сайте ПЦУ.
 
Однако, как пояснили журналистам источники на Афоне, служители ПЦУ прибыли в обе обители, смешавшись с большой группой паломников-мирян. Видя их в священнических одеждах, афонские монахи решили уточнить, к какой структуре они принадлежат. Услышав о ПЦУ, их предупредили, что им даже записки о поминовении оставлять на службу нельзя.
 
После этого делегация ПЦУ сразу покинула как один, так и другой монастырь. Их попросили даже не фотографироваться, чтобы не дискредитировать святые места. 
 

 

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