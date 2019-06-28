СТРАНА: делегацию ПЦУ не пустили на службу в монастырях Афона
Четверо освобожденных самопровозглашёнными республиками Донбасс украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска.
Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
В «Одноклассниках» появилась возможность загружать анимированные обложки для групп. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Российский боец смешанного стиля Зелим Имадаев не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 3 августа из-за травмы.
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что Тегеран на встрече в Вене подтвердил намерение оставаться в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Малайзия считает, что расследование причин крушения Boeing, выполнявшего рейс МН17, в Донбассе не завершено, пока международное следствие не представило убедительных доказательств виновности обвиняемых лиц. Об этом заявил глава МИД страны Сайфуддин Абдулла.
В Москве отреставрируют главный дом городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке. Он построен в XIX веке.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели работает в Саратовской области, входящей в его избирательной округ. В частности, он предложил отреставрировать музей-усадьбу Николая Чернышевского в столице региона, сообщает издание «Дни.ру».
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал информацию о своём возможном возвращении в Red Bull в качестве замены французу Пьеру Гасли.
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT заявил, что правительство в своих планах не ориентируется на изменение санкционной риторики Запада в отношении России.
Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника Дениса Глушакова.
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда москвичам и гостям столицы стоит ожидать окончания сильных дождей в Москве.
Представитель команды Toro Rosso высказал мнение о возможной замене француза Пьера Гасли, выступающего за Red Bull, на россиянина Даниила Квята.
Директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерий Карпов заявил, что переданная в 1970-х годах музею картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI—XVII веков Питера Пауля Рубенса «Положение во гроб», оказалась подлинником.
Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал присоединение к команде защитника Дмитрия Комбарова.
Центробанк России сообщил о росте внешнего долга страны по итогам I квартала 2019 года.
Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении AIBA провести в отношении него расследование.
Президенту России Владимиру Путину близки идеи либерализма, однако он против их принудительного навязывания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В городе Тулуне Иркутской области паводок подтопил почти 900 жилых домов.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пресс-конференции шуткой ответил на вопрос о будущем транзита российского газа через Украину.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал американские власти уничтожить все имеющиеся у них запасы химического оружия.
Российские теннисистки Вера Звонарёва и Евгения Родина не выступят на турнире Уимблдон.
Синоптики зафиксировали во Франции рекордный уровень жары.
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что планирует в ближайшее время посетить Москву для переговоров по освобождению украинских заключённых.
Россиянка Дарья Абрамова, выступающая в весовой категории до 57 кг, завоевала бронзовую медаль в турнире по боксу на Европейских играх — 2019 в Минске.
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые «защищали территориальную целостность» Украины.
Тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля, сообщает URA.RU. Об этом на пресс-конференции рассказал директор регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгения Карташкова.
Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным отказ ФСИН России принимать посылки для осуждённых весом свыше 20 кг. Об этом RT сообщил президент Центра помощи иностранным гражданам (ЦПИГ) Роман Кайфаджян, от имени которого подавался иск.
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов считает разумным и целесообразным решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о совместном этапировании осуждённых футболистов.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах.
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о развитии сотрудничества, сообщает URA.RU.
Эксперт РИСИ экономист Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах.
Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Ижевске и местами по всей Удмуртии 28 и 29 июня.
В Севастополе начал работу международный военно-технический форум «Армия-2019». Он будет проходить до 30 июня.
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вопрос освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является постоянной темой переговоров.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с радио Sputnik прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Японии.
В городе Тулун Иркутской области началась эвакуация жителей в связи с подтоплением территорий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Российская столица примет всероссийский театральный марафон, сообщает сайт «Москва 24».
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько в России автомобилей старше 30 лет. Об этом сообщает Newinform.
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, считает решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отправить всех фигурантов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию положительным моментом.
В Адыгее объявлено экстренное предупреждение с 28 по 30 июня из-за непогоды, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий дополнительные гарантии защиты интересов участников долевого строительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» двуствольный автомат АО-32, разработанный в 1965 году. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Министр обороны Сергей Шойгу в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о серьёзном росте промышленности в России.
В Новокузнецке проводят проверку по факту травмирования четырёхлетнего мальчика в игровом центре, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Кемеровской области.
Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал вступление в силу закона об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей.
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Австралии в 13-м матче предварительного этапа Лиги наций.