112: Климкин призвал запретить ПАСЕ мониторить украинские выборы

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение для ПАСЕ принять участие в наблюдении за парламентскими выборами. Как пишет «112 Украина», Климкин добавил, что у него больше нет доверия к данной организации.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение для ПАСЕ принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами в том случае, если полномочия российской делегации будут подтверждены. Как передаёт «112 Украина», об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ?», — заявил Климкин.
«Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой ассамблее у нас больше нет. Имеем на это полное право», — добавил украинский министр.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» прокомментировала одобрение верхней палатой российского парламента закона о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
YouTube удалил видео проекта Project Veritas, в котором глава отдела инноваций Google Джен Дженнай рассказывает о планах корпорации адаптировать свои алгоритмы таким образом, чтобы не допустить победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году.
Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооружённых сил России всех уровней. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе выступления на круглом столе на форуме «Армия-2019».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия является потенциальным противником для Соединённых Штатов.
Депутаты с Украины и из балтийских стран предложили две поправки в проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые могут отменить инициативу о возвращении России полномочий. Об этом информирует РИА Новости.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе встречи на полях саммита G20 в Японии могут обсудить ситуацию на Украине, Иран и Сирию. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников. По его словам, расходы ведомства на командировки сотрудников вписываются в установленные нормативы.
Достигнута договорённость о встрече российского лидера Владимира Путина и премьера Британии Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
Министерство внутренних дел России сообщило, что бывшему лидеру Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков и организации преступного сообщества.
В Санкт-Петербурге завершился первый этап кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Организаторы получили около 35 тыс. заявок от желающих участвовать в управлении делами, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу комитета по молодёжной политике.
Президент России Владимир Путин проведёт около десяти отдельных встреч с лидерами крупнейших стран мира в ходе саммита G20, который пройдёт 28—29 июня в японской Осаке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.
Съёмки художественного фильма по роману российского писателя Александра Иванова «Пищеблок» начнутся в 2020 году. Как сообщил писатель в интервью ТАСС, в настоящее время ведётся работа над сценарием будущей ленты.