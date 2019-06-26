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112: Климкин призвал запретить ПАСЕ мониторить украинские выборы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение для ПАСЕ принять участие в наблюдении за парламентскими выборами. Как пишет «112 Украина», Климкин добавил, что у него больше нет доверия к данной организации.
112: Климкин призвал запретить ПАСЕ мониторить украинские выборы
Reuters

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение для ПАСЕ принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами в том случае, если полномочия российской делегации будут подтверждены. Как передаёт «112 Украина», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ?», —  заявил Климкин.

«Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой ассамблее у нас больше нет. Имеем на это полное право», — добавил украинский министр.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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