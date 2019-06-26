Bloomberg: суд Австрии разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил запрос на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Америку, где его подозревают в коррупции. Стороне защиты не удалось убедить судью, что дело в отношении их клиента является попыткой властей США повлиять на политику Киева, пишет Bloomberg.

Верховный суд Австрии удовлетворил просьбу американских властей об экстрадиции Дмитрия Фирташа. В результате украинский магнат, которого обвиняют в коррупции, может быть отправлен в Соединённые Штаты уже в ближайшие недели, пишет Bloomberg.

По словам издания, судья Михаэль Данек отверг замечания защитников Фирташа и австрийского генпрокурора. Они утверждали, что это дело мотивировано стремлением Вашингтона повлиять на политику Киева.

Данек заявил, что не видит причин отменять решение нижестоящей инстанции, которая ранее одобрила экстрадицию украинского бизнесмена, ссылаясь на то, что традиция демократии и верховенства права обеспечат «справедливый процесс» над ним в США. Окончательное решение о передаче Фирташа американскому правосудию должен принять Минюст Австрии, отмечает Bloomberg.

Американские адвокаты Фирташа Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис заявили, что они разочарованы решением Верховного суда Австрии. «В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении», — добавили юристы.

Фирташ, который сделал состояние на продаже газа и затем занимался химической промышленностью и телевидением, является одним из самых влиятельных людей Украины. Он имеет «тесные связи» с российским «Газпромом» и представителями ближайшего окружения Владимира Путина, утверждает Bloomberg.

Возможно, рассуждает издание, именно отношения украинского бизнесмена с Москвой повышают интерес к нему у американской стороны. По крайней мере команда юристов настаивала, что США пытаются «вывести Фирташа из игры из-за его пророссийских взглядов».

По версии американских следователей, Фирташ, ранее поддерживающий свергнутого президента Украины Виктора Януковича, якобы пытался подкупить индийских чиновников, чтобы посодействовать титановому проекту стоимостью $500 млн. Сам бизнесмен отрицает эти обвинения.

США расследуют деятельность Фирташа с 2008 года, после того как выяснилось, что он является главным акционером малоизвестной компании, которая контролировала большую часть торговли газом между Россией и Украиной. После запроса американцев о его экстрадиции бизнесмен был арестован в Вене в 2014 году, напоминает Bloomberg.